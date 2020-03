Յայտարարութիւններ (9 Մարտ 2020)

ՄԱՀԱԶԴ

Տիար Պետրոս Պաղչեճեան

Տէր եւ տիկին Կարպիս եւ Մարալ Ղարիպեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Մակի Թովմասեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Յակոբ եւ Ովսաննա Նազարեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Վարուժան եւ Արշօ Աղասարգիսեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Սարգիս եւ Յասմիկ Մխիթարեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Զաքար եւ Անի Կիւլիւզեան

Տէր եւ տիկին Վաչէ եւ Մարօ Սահակեան

Տիկին Սեդա Պաղչեճեան եւ դուստրը` Գարօլ

Պաղչեճեան եւ Ղարիպեան ընտանիքներ

Թովմասեան եւ Ապու Ռըժէյլի ընտանիքներ

Տէր Թորոսեան եւ Պոյաճեան ընտանիքներ

Կիւլիւզեան եւ Սամուրքաշեան ընտանիքներ

Պապիկեան եւ Քէշիշեան ընտանիքներ

Ստամպուլեան ընտանիք

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց մօր, մեծ մօր, քրոջ, հօրաքրոջ, մօրաքրոջ եւ հարազատին`

ԳՈՀԱՐԻԿ ՊԱՂՉԵՃԵԱՆԻ

(Ծնեալ` ԿԻՒԼԻՒԶԵԱՆ)

մահը, որ պատահեցաւ ուրբաթ, 6 մարտ 2020-ին, յետ կարճատեւ հիւանդութեան:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ շաբաթ, 7 մարտին, կէսօրէ ետք ժամը 3:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւ Ֆըրն Շըպպեքի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ-ԳԻՆԵՁՕՆ

Դոկտ. Աբէլ Քհնյ. Մանուկեանի հրատարակած հատորներուն`

ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԱՒՈՐՈՒՄԸ ԵՒ

ՔՍԱՆ ԿԱԽԱՂԱՆՆԵՐՈՒ ԱՒԱՆԴԸ ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ

ՈՒ ԴԻՒԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԹՂԹԱԿՑՈՒԹԵԱՆՑ ՄԷՋ

THE ORIGINS OF THE HNCHAKIAN PARTY IN GENEVA

AND THE LEGACY OF THE TWENTY GALLOWS

Շաբաթ, 14 մարտ 2020, երեկոյեան ժամը 7:30-ին.

Hotel Promenade-ի սրահին մէջ,

120 Amaret Chalhoub, Zalka Shopping District

Հատորները կը ներկայացնէ`

Իրաւաբան Ռուբէն Աւշարեան

Խօսք կ՛առնեն`

ՀՀ ԳԱԱ Պատմութեան հիմնարկի տնօրէն

դոկտ. փրոֆ. Աշոտ Մելքոնեան

ՀՀ ԳԱԱ պատ. դոկտ. Ժիրայր Դանիէլեան

Սրտի խօսք`

Աստուածաբան. գիտ. դոկտ. Աբէլ Քհնյ. Մանուկեան

Ձեռնարկը կը վարէ`

ՍԻԼՎԱ ԵՓՐԵՄԵԱՆ

Կը յաջորդէ գիրքերու մակագրութիւն եւ հիւրասիրութիւն:

ՀՐԱՒԷՐ

ԳԷՈՐԳ ՄԵԼԻՏԻՆԵՑԻ ԳՐԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ

ԳՄԳՄ-ի դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 2020-ի նոր գործեր ներկայացնելու շրջանը:

Մրցանակը կ՛ընդունի գրական թէ ուսումնասիրական որեւէ նոր, անտիպ կամ գիրքի ձեւին տակ ցարդ լոյս չտեսած գործեր` առ ի գնահատում եւ հրատարակութիւն:

Գրական, իմաստասիրական, պատմական, եկեղեցագիտական, բանասիրական եւ հայ մշակոյթի այլ կալուածներուն վերաբերող գործերը, հայերէն կամ օտար լեզուներով գրուած, պէտք է դատակազմին ամէնէն ուշը հասած ըլլան մինչեւ 30 ապրիլ 2020:

Առաքուած գործերը պէտք է ըլլան ա) մեքենագրուած, բ) երեք օրինակով, գ) խտասալիկի վրայ արձանագրուած: Անոնք պէտք է ներկայացուին A4 թուղթի չափով եւ բաղկանան նուազագոյնը 9 պրակէ (144 էջ):

Դատակազմին կողմէ գնահատուած գործերը կ՛արժանանան հրատարակութեան:

Վեհափառ հայրապետին նախագահութեամբ դատակազմին մաս կը կազմեն տեարք Ժիրայր Դանիէլեան (ատենապետ), Կարօ Յովհաննէսեան, Յակոբ Պալեան, Նազարէթ Պէրպէրեան եւ տոքթ. Յովհաննէս Թասլաքեան:

ԴԻՒԱՆ ԳՄԳՄ-Ի ԴԱՏԱԿԱԶՄԻ

Հասցէ`

Armenian Catholicosate of Cilicia

P. O. Box 70317

Antelias – Lebanon

E-Mail: [email protected]

Խնդրանք.- Կը խնդրուի սփիւռքահայ թերթերէն արտատպել:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԻ

ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ

ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 150-ԱՄԵԱԿԻՆ

ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՁԵՌՆԱՐԿ

Կիրակի, 8 մարտ 2020-ին, «Յակոբ Տէր Մելքոնեան» թատերասրահին մէջ:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԻ

ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒ

ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ

ԱՊՐԻԼԵԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

ՈՒՐԲԱԹ, 24 ԱՊՐԻԼ 2020