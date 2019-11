Միայն Դրօշակը Բարձր Մնաց (Լիբանանի Անկախութեան Օր)

ՀԱՄԲԻԿ ՊԻԼԱԼԵԱՆ

Lebanon still a dream

Lebanon is an idea

Զիատ Նըժեմ

(Բժիշկ եւ վաստակաւոր լրագրող)

Թող ներուի մեզի, որ քանի մը բառ անգլերէն մուծած ենք մեր գրութեան մէջ: Չթարգմանեցինք, պարզապէս հեղինակի արտասանած խօսքը իր հարազատութեամբ ներկայացնելու եւ ատով շեշտադրելու ըսուածին բազմաբովանդակ իմաստը:

Թէ ե՞րբ եւ ի՞նչ առիթի կատարուած արտայայտութիւն մըն է, կը կարծենք, թէ ա՛լ աւելորդ է նշել, որովհետեւ Լիբանան կոչուած երկիրը թեւակոխած է նոր փուլ եւ կ՛ապրի «հազարումէկ» հեքիաթներու ժամանակը:

Կ՛ըսենք, «հեքիաթ»-ներ, մեղմացնելու մեր շրջապատին մէջ պատահածը, որ, թէեւ նորութիւն մը չէ իր բնոյթով, եւ սակայն կը պարունակէ այնպիսի մտահոգութիւն եւ մարտահրաւէրներու տեսականի, որոնց անտեսումը կամ արհամարհումը կրնայ երկիրը` իր պետականութեամբ եւ ժողովուրդով, յանձնել սադայելներու քմայքին:

Ու կարծես թէ մեծապետական կողմնորոշիչ ուժեր տիւ եւ գիշեր կը տքնին ստեղծելու այնպիսի իրավիճակ, որով կարելի պիտի ըլլալ իրականացնել իրենց երբեմի թաքուն թէ բացայայտ խենեշ ծրագիրները:

Խօսքը, անշուշտ, չի վերաբերիր լիբանանեան մասշտապի ժողովրդական արդար ու կուտակուած պոռթկումին, բողոքին ու ցասումին, այլ` տասնամեակներէ ի վեր հետապնդուած համայնակուլ վարքագիծերու ու քանդիչ արշաւներու, եւ այս բոլորը` յանուն ժողովրդավար, ազատ ու բաց հասարակակարգերու ստեղծումին:

Հաւանաբար կրնայ ըսուիլ նաեւ, որ ներլիբանանեան ստեղծուած կացութեան ի տես, աշխարհաքաղաքական ահաւոր ու անկանխատեսելի իրադարձութիւններու ազդեցութեան տակ, արդեօք փոքր պետութիւններու անկախութեան տարեդարձները տակաւին կը պահե՞ն իրենց հնչեղութիւնը, իմաստն ու թելադրանքը:

Աւելի՛ն. երբ բանիմաց, խոհուն եւ յախուռն վերլուծաբաններ թէ քաղաքական փորձագէտներ, տողատակի թէ պատեհ առիթներու կը զգուշացնեն, թէ մարդկութիւնը կրնայ ականատես ըլլալ Երրորդ աշխարհամարտի մը պայթումին, կամ, այսպէս ըսած, նորամոյծ, վայրագ ու աշխարհասասան պատերազմական նմանակներու, որոնք կրնան փոխել երկրագունտի ՏԵՍՔՆ անգամ, ուստի, մտահան պէտք չէ ընել նաեւ նմանատիպ ռազմաքաղաքական վարքագիծերու գոյութիւնը եւ զանոնք հաշուի առնելու հրամայական պահանջը:

Անկեղծ ըսած, ատենէ մը ի վեր, Լիբանանի անկախութեան մասին գրուելիք բազում մտածումներ կը չարչրկէին մեզ, այն առումով, որ յառաջիկայ տարի 100-ամեակն է Մեծն Լիբանանի ստեղծումին:

Այո՛, Մե՜ծն Լիբանանի, որուն թոռները այսօր ամէն ճիգ կը թափեն «փոքր» Լիբանանի վերածելու եւ յագեցնելու իրենց փառասիրութիւնը:

Իրօք, 100-ամեակի առիթով պիտի փորձէինք, սապէս, խորանալ եւ լոյսին բերել այս տարօրինակ երկրին (Մեծն ու կանաչ Լիբանանի) հակոտնեայ եւ անհասկնալի երեւոյթները, անոնց ակունքը, իրաւ պատճառները եւ այլն, որպէսզի անոնցմով կարենայինք բաղդատական եզրեր գտնել, համեմատել եւ դասեր քաղելու փորձ մը ընել, այլապէս իմաստաւորելու 1943 թուականի անկախութեան հռչակումը:

Սակայն դէպքերը արագասոյր ընթացք ունեցան, ներկայ իրադարձութիւնները (17 հոկտեմբերէն ի վեր) պարտադրեցին իրենք զիրենք եւ դէպի հեքիաթներու աշխարհ հրմշտկեցին վերեւի մեր փափաք-մտածումները:

22 նոյեմբեր 1943:

76 տարի առաջ Լիբանան կոչուած հողատարածքը կը ստանայ իրաւունքը` իր պետական ու քաղաքական դիմագիծը ունենալու եւ ձերբազատելու ֆրանսական գաղութարարութենէ: Լիբանանի երկնակամարին վրայ կը բարձրանայ ազգային դրօշակը, կը հնչէ քայլերգը եւ օրուան քաղաքական ղեկավարութիւնը փորձ մը կ՛ընէ ամրագրելու Սահմանադրութիւնը, որ հետագայ տասնամեակներուն բարեփոխուած ձեւերով հանրութեան հրամցուեցաւ` առ ի գործադրութիւն:

Ճիշդ է, որ օրին Լիբանան կը թօթափէ եղբայրական Ֆրանսայի գաղութարարի կամ իշխողի լուծը եւ կ՛ուղղուի դէպի անկախ ու գերիշխան պետականութիւն ունենալու երազի իրականացման, այդուհանդերձ, մոռացութեան կը տրուի հետեւեալ հարցադրումը, արդեօք ինչպիսի՞ Լիբանան մը պիտի ժառանգենք յետնորդ սերունդներու, կամ ի՞նչ տիպի Լիբանան պիտի կառուցենք, որպէսզի այս հողին վրայ ապրին ու գոյատեւեն փիւնիկեան ցեղի յաջորդները:

Կը կարծենք, թէ այդ տուեալ մոռացութիւնը դիտաւորեալ էր, որովհետեւ երկիր մը, ուր կ՛ապրին իրաւազրկեալ բազմաթիւ համայնքներ (քրիստոնեայ-իսլամ), ուր գերիշխող է համայնքայնութիւնը (անբուժելի ախտը), ուր պետական համակարգը ի սկզբանէ կը բանի ապառողջ գործելաձեւերով, ուր կան օրէնքներ, որոնք ունին օսմանեան օրերու «բուրմունք», ուր իբր թէ համակեցութիւնը համոզում է եւ կը վայելէ բոլորին աջակցութիւնը եւ այլն, եւ այլն, ահա թէ ինչի մէջ կը կայանար էական հարցերու եւ խնդիրներու կուտակումը, թէժացումը եւ օր մըն ալ` պայթումը:

Փաստօրէն, եւ հակառակ կարգ մը փորձերու` պետական կարգ ու սարքի ամրապնդման եւ առաւել ուժեղացման (նախագահ Ֆուատ Շահապի օրօք), ահա ժամանակ մը ետք, այդ «համոզեալ» ու «հրաշալի» համակեցութիւնը (1958), (1975) կը վերածուէր թշնամանքի, ատելավառ ու իրերամերժ վարքագիծի, քաղաքացիական-եղբայրասպան պատերազմի, յամեցող արհաւիրքի:

Արդ, չափազանցած չենք ըլլլար, եթէ ընդգծենք իրողութիւն մը անսեթեւեթ, որ, լիբանանցին (իր բոլոր շերտերով), թէեւ կրցաւ օրին ազատիլ գաղութարարի լուծէն, բայց չկրցաւ իր ենթակայական աշխարհէն, էութենէն, դուրս շպրտել հոգեբանական արատը` համայնքայնութիւնը եւ կառուցել Նոր Լիբանանը, որ զերծ է քաղաքական ախտերէ, շահարկումներէ եւ աւատապետական դրութենէ:

17 հոկտեմբեր 2019:

Լիբանանի տարեգրութեան մէջ յիշատակելի թուական մը պիտի ըլլայ (եթէ երբեք դէպքերու թաւալգլոր ընթացքը կասի): Լիբանանցի ժողովուրդը կրցաւ ձեւով մը ինքզինք ազատել համայնքայնութիւն կոչուած բանտախուցէն եւ դուրս գալ իր իսկ ստեղծած գերութենէն:

Ժողովուրդը, որ կքած էր տնտեսական ահաւոր լուծի տակ, յաջողեցաւ իջնել հրապարակ(ներ) եւ անկաշկանդ պահանջել իր մարդկային տարրական իրաւունքը:

Յայտնապէս, ժողովրդական այս շարժումը պատմութեան մէջ պիտի յիշուի իր գիտակցական-աշխարհահայեացքային ընկալումով եւ համատարած պոռթկումի յստակատեսութեամբ: Ան իր մէջ կուտակած տասնամեակներու ցասումը լոյսին բերաւ եւ գրաւեց ստուար զանգուածի մը սիրտերը:

Ժողովուրդը տապալեց շահամոլ ու կեղծ կուռքերը, փշրեց համայնքայնութեան կապանքները եւ բարձրաձայն աղաղակեց` պահանջելով արդար իրաւակարգի հաստատում, դատաիրաւական համակարգի բիւրեղացում, աւազակներու յականէ անուանէ դատապարտում, քաղաքական առանձնաշնորհեալ վիճակի վերացում, փտածութենէն ձերբազատում, պիւտճէական, դրամատնային թէ տնտեսական առկայ հարցերու շուտափոյթ լուծում եւ քաղաքացիական պետութեան կառուցում:

Մէկ խօսքով` ժողովրդական շարժումը բացայայտեց քաղաքական վերնախաւի ապիկարութիւնը, անոր սուտ խոստումներու եւ սին փափաքներու շպարները` պնդելով բոլորին հանդէպ վստահութիւն չունենալու կեցուածքը:

Թէեւ հրապարակ իջած ժողովուրդը ցարդ կը շարունակէ իր խաղաղասէրի պայքարը (աւելի քան երեսուն օրէ), միւս կողմէ, սակայն, սկսան ի յայտ գալ թաքուն ուժերու տրամադրուածութիւնը` շահագործել ժողովրդական ցասումը, քանդել ամէն բան ու տարածել անիշխանական վիճակի յորձանուտ, իրականացնել օտար պետութեանց մութ ու քանդիչ առաջադրանքները:

Այսօր, պետութիւն-իշխանութիւն-ժողովուրդ համակարգը սասանած է:

Այսօր, պետական վերնախաւը դէմ յանդիման կը գտնուի լրջագոյն հարցերու, որոնց շուտափոյթ լուծումը իրենց ճիտէն եւ քաղաքական հասունութենէն կախեալ է:

Այսօր, ժողովուրդի վստահութեան անօթը փշրուած է, պետականութեան, այսպէս ըսած, տէրերը պարտաւոր են ցոյց տալ իրենց բարձրագոյն խոհեմութեան աստիճանաչափը եւ երկիրը փրկեն ստոյգ քանդումէ:

Ճիշդ է, որ քաղաքական շահարկումները, համատարած գողութիւնը, փտածութիւնն ու ելեւմտական ոճիրներն ունին «պատմական աւանդ» եւ օրկանական կառուցուածք, այդուհանդերձ, այս սարսափելի իրավիճակին դէմ դնելու եւ անոնց յաղթելու համար հսկայ ուժ, կամք եւ վճռական ըլլալու ընկալում կ՛ենթադրէ, Նոր Լիբանան մը կերտելու երազը շարունակել «որոճալու», ինչպէս նաեւ` սերունդներու հաւատամքն ու համոզումը վառ պահելու:

Իրօք, այս դժոխային իրավիճակէն դուրս ելլելու կարելիութիւնը կը կայանայ սա պարզ ու յստակ հասկացողութեան մէջ. քաղաքական իշխանութիւն ձեռք բերած մարդոց խմբաւորումը պարտաւոր է «խոնարհիլ» ժողովուրդի պոռթկումին դիմաց եւ առանց յապաղումի նետուիլ պետական համակարգի նորովի ձեւաւորումին, այլապէս ամէն նուիրական արժէքներ պիտի նետուին փողոց եւ հրկիզուին սեփական ժողովուրդի ձեռամբ:

Այո՛, ինքնաճանաչողութիւնը, բարեփոխութիւնը, փոխադարձ վստահութիւնը, քաղաքացիական գիտակցութիւնն ու հայրենք կերտելու տրամադրուածութիւնը առաջնահերթ ազդակներ են, անմիջական քայլերու ձեռնարկելու եւ վերադառնալու բնականոն, բայց նորոգեալ կեանքի:

Միւս կողմէ, մտահան պէտք չէ ընել նաեւ այն ճշմարտութիւնը, որ ժողովուրդի գիտակցական մակարդակը կը նուաղի հոն, ուր կեղեքումները կը շարունակուին եւ միայն կարգախօսերու բարբաջանքներ կը լսուին` պետականօրէն: Նման կացութեան մէջ ամբոխային տրամաբանութիւնը իր գլուխը կը ցցէ, եւ արդէն ինքնաքանդումի ընթացքը իր հունին մէջ կը յայտնուի:

Նման ահաւոր վիճակներէ հեռու մնալու յոյսը ցարդ կը տեսնուի, որովհետեւ ամէն ինչ ստորնացնելով հանդերձ (պետական այրեր, համակարգ ու մարդկային վերաբերում), տակաւին ժողովուրդը իր դրօշակը բարձր կը պահէ եւ իր երազները անոր պաշտպանութեան յանձնած է:

Գերիշխան ու ազատ ապրելու համար ազգային արժէքները միշտ բարձր պէտք է պահել, եւ սա արդէն ժողովուրդի մը պահուածքն է, եթէ վաստկած է զայն: