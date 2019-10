«Յուշամատեան Անկախութեան Հայաստանի Հանրապետութեան 1918-1921 Թթ. Պետական Գործիչները», Մայքլ Բաբայեան (Երեւան, 2019)

ՔԵՐՈԲ ԷՔԻԶԵԱՆ

Այս տարուան հոկտեմբերին Երեւանի մէջ լոյս տեսաւ մեծարժէք հրատարակութիւն մը` երիտասարդ պատմաբան Մայքլ Բաբայեանի աշխատասիրութեամբ: Գիրքին խորագիրն է` «Յուշամատեան անկախութեան, Հայաստանի Հանրապետութեան 1918-1921 թթ. պետական գործիչները», որ նուիրուած է Հայաստանի Հանրապետութեան ստեղծման պանծալի 100-ամեակին: Անիկա 450 մեծադիր էջերով, ընտիր թուղթով եւ խնամուած տպագրութեամբ տպաւորիչ ալպոմ մըն է, որուն մէջ տեղ գտած են Հայաստանի Հանրապետութիւնը կերտած 176 պետական գործիչներու մասին տեղեկութիւններ` լուսանկարներու հարուստ եւ աննախընթաց բովանդակութեամբ, որոնց մեծամասնութիւնը առաջին անգամ լոյս կը տեսնէ հայաշխարհին մէջ:

Յառաջաբանին մէջ գիրքին հեղինակը կը նշէ, թէ յուշամատեանը պատրաստելու համար ան 2017-2019 տարիներուն ընթացքին մեծածաւալ որոնողական աշխատանք կատարած է աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ: Բազմաթիւ մարդոց անձնական եւ ընտանեկան արխիւներէն, տարբեր պետութիւններու, հաստատութիւններու, համալսարաններու, հայկական գիտական եւ կրթամշակութային հաստատութիւններու արխիւներէն ձեռք բերուած են հազարաւոր նիւթեր եւ լուսանկարներ` իրենց բնօրինակներով կամ թուայնացած վիճակին մէջ, որոնք առաջին անգամ կը հրամցուին հայ եւ օտար հասարակութեան: Ինչպէս Մ. Բաբայեան կը շեշտէ, նիւթերու հայթայթման համար անուրանալի ներդրում ունեցած են 1918-1921 տարիներուն Հայաստանի պետական գործիչներու ժառանգորդները, որոնք իրենց մօտ պահուած նիւթերը եւ լուսանկարները տրամադրած են ամենայն ոգեւորութեամբ, որպէսզի սոյն հրատարակութեան միջոցով յաւերժացուի յիշատակը բոլոր անոնց, որոնք ոչինչէն ստեղծեցին Հայաստանի Հանրապետութիւնը:

Գիրքը բաղկացած է երկու գլխաւոր մասերէ` կառավարութիւն եւ խորհրդարան, որոնց ստորաբաժանումներուն մէջ ընթերցողը կը գտնէ անկախ Հանրապետութեան հիմնադիր այրերուն եւ խոնարհ հերոսներուն լուսանկարներն ու հակիրճ կենսագրականները` հայերէն եւ անգլերէն լեզուներով: Գիրքը լայն տեղ կու տայ պետութեան առաջնակարգ դէմքերուն` վարչապետերուն, նախարարներուն եւ փոխնախարարներուն, նահանգապետերուն, Երեւանի քաղաքապետերուն, խորհրդարանի նախագահներուն, աւագ եւ կրտսեր քարտուղարներուն եւ պատգամաւորներուն: Վերջին բաժինը կ՛ընդգրկէ Հայաստանի Հանրապետութեան դիւանագիտական ներկայացուցիչներուն, ինչպէս նաեւ պետական համակարգի (ոստիկանութիւն, պետական դրամատուն, երկաթուղի) պատասխանատուներու լուսանկարները: Երկու խօսքով տեղ տրուած է այն բոլոր անձնաւորութիւններուն, որոնք հայոց պետականութեան հիմը դրին եւ երկուուկէս տարիներու ընթացքին Հայաստանի Հանրապետութիւնը կառավարեցին գործադիր եւ օրէնսդրական ատեաններէն:

***

Մեծ գնահատանքով կարելի է արտայայտուիլ գիրքին ու հեղինակին մասին:

Մայքլ Բաբայեան, հազիւ իր կեանքի երրորդ տասնամեակի կիսուն գտնուելով, տարած է այնպիսի աշխատանք մը, որ վստահաբար ուսումնագիտական եւ մասնագիտական մեծ խումբի մը աշխատանքի համազօր պէտք է համարել: Իր անձնական միջոցներով, անվերջ եւ յամառ պրպտումներու շնորհիւ ան կարողացաւ իր տրամադրութեան տակ ունենալ Հայաստանի Հանրապետութեան պետական այրերու այնպիսի լուսանկարներ եւ նիւթեր, որոնք ընթերցողին երեւակայութեան աշխարհէն անդին կ՛երթան, եւ որոնց գոյութիւնը անծանօթ էր տասնամեակներու ընթացքին:

Իր պրպտումներու կարեւոր աղբիւրներէն հանդիսացած են Երեւանի մէջ ՀՅԴ Պատմութեան թանգարանը, Պոսթընի մէջ ՀՅԴ Արխիւներու հաստատութիւնը եւ Պէյրութի մէջ «Համազգային»-ի արխիւը, որոնց հարուստ հաւաքածոյէն լուսանկարներ տեղ գտած են հրատարակութեան մէջ:

Մայքլ Բաբայեան նոյնիսկ կարողացած է Մոսկուայի, Սէյնթ Փեթերսպուրկի, Թորպատի, Օտեսայի եւ Քիեւի քաղաքային արխիւներէն ձեռք բերել յայտնի գործիչներու ուսանողական աշխատանքները եւ այդ տարիներու բացառիկ ուսանողական լուսանկարները, որոնք առաջին անգամ լոյս կը տեսնեն յուշամատեանին միջոցով: Առաւել, ան Միացեալ Նահանգներու, Քանատայի, Գերմանիոյ, Պելճիքայի, Ռումանիոյ, Պուլկարիոյ եւ այլ երկիրներու արխիւներուն մէջ գտած է նիւթեր ու անոնց մէկ բաժինը ամփոփած է յուշամատեանին մէջ:

Դիւրին չէ մօտ 180 պետական, կուսակցական եւ ազգային գործիչներու մասին լուսանկարներ եւ նիւթեր հաւաքելու աշխատանքը: Անցեալին, հայ ազատագրական պայքարի եւ Հայաստանի Հանրապետութեան ստեղծման մէջ իրենց ներդրումը ունեցած, մասնաւորապէս դաշնակցական եւ այլ պետական ու կուսակցական անձնաւորութիւններու մասին ծանօթ լուսանկարներ հրատարակուած էին զանազան պատմական ու ուսումնասիրական աշխատութիւններու մէջ:

Սակայն, Մայքլ Բաբայեանի կատարած աշխատանքը բարձր եւ բացառիկ արժէք կը ստանայ, որովհետեւ իր անձնական ճիգերով նախ մէջտեղ բերած է այդ գործիչներու յաճախ մոռացութեան ու անյայտութեան մատնուած ժառանգները, ապա անոնցմէ ապահոված է փաստաթուղթերու եւ լուսանկարներու այդպիսի հարուստ եւ թանկագին շտեմարան մը, ուր հազարներու հասնող թիւով տուեալներ կան:

Պէտք է նշել թէ Համօ Օհանջանեանի, Ռուբէն Դարբինեանի (Արտաշէս Չիլինգարեան) եւ Արմէն Գարոյի (Գարեգին Փաստրմաճեան) ընտանեկան արխիւներու բնօրինակները հեղինակը արդէն նուիրած է ՀՅԴ Պատմութեան թանգարանին, որպէսզի իրենց արժանի տեղը գտնեն հայ ժողովուրդի նորագոյն պատմութեան նշանակալից հանգրուանները յաւերժացնող այս կարեւոր հաստատութեան մէջ:

***

Այսօր, յուշամատեանը Հայաստանի Հանրապետութեան մասին պատմական արժէք ներկայացնող ուշագրաւ հրատարակութիւններէն է: Հայաստանը կերտած հերոսներուն հազուագիւտ լուսանկարներու ու պատմական փաստաթուղթերու բացառիկ ներկայացումը գնահատանքի արժանի է, աշխատանք մը զոր երիտասարդ Մայքլ Բաբայեան կատարեց խղճմտութեամբ եւ գիտական մօտեցումով:

Գիրքը հասանելի պէտք է դառնայ մասնաւորապէս Հայաստանի եւ սփիւռքի հայ նոր սերունդին, իբրեւ բացառիկ արժէքաւոր աղբիւր մը` նուիրուած` այսօրուան անկախ Հայաստանի հիմնասիւնը հանդիսացող 1918-ի Հայաստանի անկախութեան ստեղծման համար անհամար գործիչներու կեանքին ու նուիրական զոհաբերութեան յաւերժացման:

Գիրքը ստանալու համար կարելի է դիմել Դիմատետրի էջին` «Commemorative Book of Independence: Statesmen of the R. of Armenia 1918-1921»: