«Թաւրիզէն Ստալինեան ԳՈՒԼԱԳ. Ընդհատուած Պատմութիւն» Գիրքը Արդէն Ընթերցողի Սեղանին Է

Հայաստանի Հանրապետութեան Գիտութեան ազգային ակադեմիայի հնագիտութեան եւ ազգագրութեան հիմնարկի Բանաւոր պատմութեան կեդրոնը լոյս ընծայած է Ռուբինա Փիրումեան-Մինասեանի եւ Բաղդիկ Մինասեանի հեղինակած «Յիշողութեան ազգագրութիւն» շարքի 8-րդ գիրքը:

«Թաւրիզէն ստալինեան ԳՈՒԼԱԳ. ընդհատուած պատմութիւն» վերնագիրով գիրքը հայերէնի վերածուած եւ որոշ չափով ընդլայնուած տարբերակն է Ռուբինա Փիրումեանի` 2017-ին լոյս ընծայած «My father, A man of Courage and Perseverance, A Survivor of Stalin’s GULAG» աշխատութեան:

Հեղինակը կը նկարագրէ հօր` Բաղդիկ Մինասեանի կեանքը` մանկութենէն մինչեկ Չեկայի կողմէ անոր առեւանգումը Թաւրիզէն, աքսորը, ներումը եւ վերադարձը Իրան: Գիրքի երկու գլուխներուն մէջ բերուած են համահեղինակ Բաղդիկ Մինասեանի անաւարտ յուշերը, որոնք, անգլերէնի վերածուած, ընդգրկուած էին անգլերէն բնագիրին մէջ: Փիրումեանը կը շարունակէ պատումը` փորձելով լրացնել հօր անաւարտ յուշերը, ապա կը ներկայացնէ երկու տասնամեակի հօր ճիգն ու ջանքը, ի հեճուկս մեծ դժուարութիւններու, իր երբեմնի տեղն ու դիրքը հաստատելու ընտանիքին, համայնքին եւ հայ քաղաքական ասպարէզին մէջ: Աշխատութիւնը յուշագրութենէն աւելի իւրայատուկ հայեացքով դիտուած հետազօտութիւն է` Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նախօրեակի եւ հետագայ դէպքերու ու երեւոյթներու: Անիկա մանաւանդ ստալինեան պատժամիջոցներու համակարգի մասին բանաւոր պատմութիւն է, ընդհատուած պատմութեան վերակազմութեան փորձ:

Գիրքը մեծապէս կը ծառայէ յատկապէս ստալինեան բռնաճնշումներու ժամանակաշրջանով, բանաւոր պատմութեամբ ու յիշողութեան ուսումնասիրութիւններով զբաղող ընկերային տարբեր գիտաճիւղերու մասնագէտներու, ինչպէս նաև այդ հարցերով հետաքրքրուողներու լայն շրջանակին: