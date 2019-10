Յայտարարութիւններ (19 Հոկտեմբեր 2019)

ՄԱՀԱԶԴ

Տիար Համբարձում Թերզեան

Տէր եւ տիկին Յակոբ Թերզեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Րաֆֆի Սիսլեան

Տիկին Կարինէ Թերզեան-Մուքարրի եւ զաւակը

Տէր եւ տիկին Փաթրիք Սիսլեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Սեւակ Սիսլեան եւ զաւակը

Տէր եւ տիկին Սերժ Տէքէրմենճեան

Թերզեան եւ Գործեան ընտանիքներ

Սիսլեան եւ Տէքէրմենճեան ընտանիքներ

Լուսինեան եւ Մամբուրեան ընտանիքներ

Մենենկիչեան եւ Փանոսեան ընտանիքներ

Սաատ ընտանիք

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց կնոջ, մօր, մեծ մօր եւ հարազատին`

ԱՐՇԱԼՈՅՍ ԹԵՐԶԵԱՆԻ

(Ծնեալ` ԳՈՐԾԵԱՆ, 1937-ին)

մահը, որ պատահեցաւ ուրբաթ, 18 հոկտեմբեր 2019-ին, առաւօտեան ժամը 3:00-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի երկուշաբթի, 21 հոկտեմբերին, կէսօրէ ետք ժամը 3:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին յետ թաղման արարողութեան, մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ, ինչպէս նաեւ երեքշաբթի, 22, չորեքշաբթի, 23 հոկտեմբերին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, նոյն վայրին մէջ:

————————————-

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Լուսին Շաքլեան

Տէր եւ տիկին Շարպել եւ Նոյեմի Քէյրուզ եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Միհրան եւ Հելենա Շաքլեան եւ զաւակը

Տիկին Վարդուհի Մոմճեան եւ զաւակունք

Տիկին Անի Գույումճեան եւ զաւակունք

Շաքլեան եւ Մոմճեան ընտանիքներ

Գույումճեան եւ Քէյրուզ ընտանիքներ

Գազանճեան եւ Տիրացունեան ընտանիքներ

Մանայեան, Պօղոսեան եւ Նաամէ ընտանիքներ

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, եղբօր եւ հարազատին`

ԳԷՈՐԳ ՄԻՀՐԱՆ ՇԱՔԼԵԱՆԻ

անակնկալ մահը, որ պատահեցաւ չորեքշաբթի, 16 հոկտեմբեր 2019-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր՝ շաբաթ, 19 հոկտեմբերին, կէսօրէ ետք ժամը 3:00-ին, Նոր Ատանայի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին յետ թաղման արարողութեան, մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, եկեղեցւոյ սրահին մէջ:

————————————-

ՃԻՒՆԻԻ ՍՈՒՐԲ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԵԿԵՂԵՑԻ

ՍՈՒՐԲ ԵՒ ԱՆՄԱՀ ՊԱՏԱՐԱԳ

Ճիւնիի Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ Թաղական խորհուրդը ուրախութեամբ կը յայտնէ, թէ կիրակի, 20 հոկտեմբեր 2019-ին, սուրբ պատարագին պիտի հանդիսապետէ`

Թեմիս Բարեջան Առաջնորդ`

ԳԵՐՇ. Տ. ՆԱՐԵԿ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ

Յընթացս սուրբ պատարագի, Ծաղկեայ փիլոն պիտի ստանայ եկեղեցւոյս հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. Սիմէոն քհնյ. Կարապետեան:

Սիրով հրաւիրուած է մեր հաւատացեալ ժողովուրդը մասնակցելու հոգեպարար արարողութեան:

ՃԻՒՆԻԻ Ս. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

ԹԱՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

————————————-

Ս. ՆՇԱՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Կիրակի, 27 հոկտեմբեր 2019-ին, Գիւտ Խաչի կիրակին, եկեղեցւոյս անուանակոչութեան տօնն է: Այն հաւատացեալները, որոնք կը փափաքին ոչխար նուիրել կամ մասնակցիլ նիւթական նուէրով, թող բարի ըլլան կապ պահել թաղականութեան քարտուղարութեան հետ:

Հեռ. 01-981102/3, ամէն օր ժամը 8:30-1:00:

ԹԱՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Ս. ՆՇԱՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

————————————-

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ՏԻՐԱՄԱՅՐ ԼՈՒՍԻՆ ՔԷՇԻՇԵԱՆի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 20 հոկտեմբեր 2019-ին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

————————————-

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ուրֆայի հերոսամարտի նահատակներուն, ինչպէս նաեւ ուրֆացի հին եւ նոր ննջեցեալներուն յիշատակին հոգեհանգստեան պաշտօն եւ պաշտամունք պիտի կատարուի կիրակի, 20 հոկտեմբեր 2019-ին, հետեւեալ երեք եկեղեցիներուն մէջ:

Մարաշի Սրբոց Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ մէջ:

Պուրճ Համուտի Հայ կաթողիկէ Ս. Փրկիչ եկեղեցւոյ մէջ:

Մարաշի Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ մէջ:

ԾԱՆՕԹ: Յետ հոգեհանգստեան արարողութեանց հոգեսուրճ` Սրբոց Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ դահլիճին մէջ:

ՈՒՐՖԱՅԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

————————————-

Օրհնութեամբ`

ԳԵՐՇ. Տ. ՆԱՐԵԿ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ

Առաջնորդ Լիբանանի Հայոց

ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ-ԳԻՆԵՁՕՆ

ԴՈԿՏ. ԱԲԷԼ ՔՀՆՅ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆի

հրատարակած հատորին`

THE ORIGINS OF THE HNCHAKIAN PARTY IN GENEVA

AND THE LEGACY OF THE TWENTY GALLOWS

(ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԱՒՈՐՈՒՄԸ ԺԸՆԵՒԻ ՄԷՋ

ԵՒ ՔՍԱՆ ԿԱԽԱՂԱՆՆԵՐՈՒ ԱՒԱՆԴԸ)

Ուրբաթ, 25 հոկտեմբեր 2019, երեկոյեան ժամը 7:30-ին, «Փրոմենատ» պանդոկի սրահին մէջ, Զալքա:

Հատորը կը ներկայացնէ`

Իրաւաբան ՌՈՒԲԷՆ ԱՒՇԱՐԵԱՆ

Խօսք կ՛առնեն`

ՀՀ ԳԱԱ պատմութեան հիմնարկի տնօրէն

ԴՈԿՏ. ՓՐՈՖ. ԱՇՈՏ ՄԵԼՔՈՆԵԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ պատ. ԴՈԿՏ. ԺԻՐԱՅՐ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ

Սրտի խօսք`

Աստուածաբան. գիտ. ԴՈԿՏ. ԱԲԷԼ ՔՀՆՅ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ

Օրհնութեան խօսք`

ԳԵՐՇ. Տ. ՆԱՐԵԿ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ

Կը յաջորդէ գիրքերու մակագրութիւն եւ հիւրասիրութիւն:

ՀՐԱՒԷՐ

————————————-

L’Académie Libanaise des Beaux-Arts – Alba,

Université de Balamand

a la plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition de

HAROUT TOROSSIAN

Aquarelles

Jeudi 24 octobre 2019 à 18h

Salle Adnan & Adel Kassar, Bâtiment A,

Alba Dekouaneh

————————————-

ՈՒՐՖԱՅԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

ԱՆԴԱՄԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

ԺՈՂՈՎ

Ուրֆայի հայրենակցական միութեան Անդամական ընդհանուր ժողովը տեղի պիտի ունենայ կիրակի, 27 հոկտեմբեր 2019-ին, առաւօտեան ժամը 10:00-ին, միութեան ակումբին «Ներսէս Պէրպէրեան» սրահին մէջ:

Օրակարգ`

– Երկամեայ նիւթաբարոյական գործունէութեան ներկայացում

– Նոր վարչութեան ընտրութիւն

ԾԱՆՕԹ.- Ներկաներուն թիւը մեծամասնութիւն պիտի նկատուի ժամը 10:30-ին:

ՈՒՐՖԱՅԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ

ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ