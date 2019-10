Հոգեւոր Ծիրանի Տունկ

ՀՐԱՉ ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆ

Ծանօթ.- Արագածոտնի Ուջան աւանին մէջ կայացաւ ազգագրական-վաւերագրական ժապաւէններու 5-րդ փառատօնը: Ձեռնարկի ընդհանուր նկարագիրին նախապէս անդրադարձած եմ (1): Այստեղ կ՛ուզեմ շեշտել երկու դրական հանգամանքներ: Նախ այն, որ փառատօնը մշակութային կեանքը կը տանի Երեւանէն դուրս, ապա այն, որ փառատօնը ունի որոշ բներգ: Շատ օգտակար եւ խելօք: Սահմանափակ միջոցներ ունեցող մարդիկ պէտք չէ լայն ճակատ բանան: «Ոսկէ ծիրան»-ը այժմ վերածուած է նօսր «խառնուկ»-ի (2):

Համացանցի վրայ տեղեկութիւնը խիստ ժլատ է, գրեթէ չգոյ: Իմ իսկական աղբիւրը եղած է կազմակերպիչներու եւ բազմաթիւ մասնակիցներու հետ անհատական նամակցութիւնը:

Անձնակազմի սահմանափակ «հնարաւորութիւնների» պատճառով յայտերու թիւը կրճատուած է: Եւս խելօք քայլ մը: Անցեալ տարի մօտ 100 երկրէ ստացուած էր մօտ 1600 յայտ, իսկ այս տարի մօտ 50 երկրէ` 300: Մրցութային ծրագիրի համար, սակայն, ընտրուած ժապաւէններուն թիւը 17-էն բարձրացուած է շուրջ 20-ի: Գրեթէ հաւասար թիւով` կարճամեթրաժ եւ լիամեթրաժ: Ժապաւէններուն 6-ը ռուսական են, 4-ը` հայկական, 2-ը` իրանեան, իսկ մնացեալը` եւրոպական եւ ասիական երկիրներէ: Դատական կազմի անդամները ունին աւելի կազմակերպչական, քան գեղարուեստական փորձառութիւն: Այբբենական կարգով կը նշեմ ժապաւէնները` իրենց ստացած մրցանակներով.-

1.- Արհեստանոց (Workshop, Ռուսիա, 90 վ 2018) բեմագիր եւ բեմադրիչ` Սերգեյ Քարանտաշով: Կը պատմէ, թէ ի՛նչ հոլովոյթներէ անցած է Սենթ Փեթերսպուրկի (Լենինկրատ) «Լեն-ֆիլմ»-ը: Բեմադրիչը աւարտած է այդ քաղաքի «Քրիստոնէական ակադեմիա»-ն: Իր առաջին ժապաւէնը կը կոչուի «Փոփ եւ ծխականք»: Նկատել` հոգեւոր գունաւորումը: Փոփ (իմա` Pop music) 50-ական թուականներու ամերիկեան պարզամիտ երաժշտութիւնն է: Ստացած է ՀԿ «Ֆիլմադարան» յատուկ մրցանակը:

2.- Դեկտեմբեր (Արման Յարութիւնեան, Հայաստան, 2019, 23 վ): Այս ժապաւէնին անդրադարձած եմ «Ոսկէ ծիրան» փառատօնի ակնարկին մէջ (3): Ստացած է «յատուկ յիշատակում»:

3.- Երջանիկ այսօր ( Happy Today, 2017 Ֆրանսա/ Իտալիա/ Ուկանտա, 2017, 18 վ) բեմ. Ժուլիօ Տոնիչելլի Աչոլի: Փոքրամասնութիւնը կը բնակի Ուկանտայի հիւսիսը, աղջիկ մը կը պատրաստուի հիւանդապահուհի դառնալ, որովհետեւ հեռաւոր Քալինկօ գիւղին մէջ ծննդաբերող կիներու միակ ցաւակիցը հիւանդապահուհին է, ոչ մէկ այլ բժշկական խնամք կը ստանան: Ստացած է կարճամեթրաժ մրցոյթի գլխաւոր մրցանակը:

4.- Ինչպէս ցօղն արեւի տակ (Like Dew in the Sun, Զուիցերիա, 2016, 108 վ) բեմ. Փիթըր Էնթել: Բեմադրիչին նախնիները հարիւր տարի առաջ պատերազմի պատճառով լքած են Ուքրանիան: Այժմ ինք կը վերադառնայ հասկնալու համար նո՛ր պատերազմը: Ժապաւէնը կը յայտարարէ, որ իր հետաքրքրութիւնները զուտ մարդկային են, բայց կը թուի ըլլալ զուտ քաղաքական: Հիմնական բներգն է երկրի ռուսամէտ-հակառուս երկփեղկումը:

5.- Իսկական կապոյտ (True Blue, Հնդկաստան, 2018, 68 վ) բեմ. Սուաթի Տանտեքար: Յուզիչ եւ ուսանելի ժապաւէնը կը խօսի աւանդական կապոյտ ներկի (Ինտիկօ նիիլի) արտադրութեան մեռնող արհեստին մասին: Ցոյց կու տայ թշուառ արհեստաւորներու անսահման նուիրուածութիւնը: Աշխատանքի պայմանները փոխուած են, երանգը այլեւս «իսկական կապոյտը» (նիիլի) չէ: Ստացած է Ժողովրդական արուեստի «Հանգոյց» հիմնադրամի յատուկ մրցանակը:

6.- Ծննդեան օրը (The Birthday, ռուս-հայկական 2019, 24 վ) Բեմ.` Անտրէյ Քիսելեւ: Տես ներքեւի ակնարկը:

7.- Կովեր եւ թագուհիներ (Cows and Queens, Փորթուգալ, 2018, 38 վ) բեմ.` Լորա Մարքեզ Ալպեան լեռներու կորած մէկ անկիւնին մէջ հովւուհի մը կ՛ուզէ դառնալ «թագուհի կով»… տառացիօրէն…

8.- Ճերոնիմօ անունով աւանակը (A Donkey Called Geronimo, Գերմանիա/Զուիցերիա, 2018, 80 վ) բեմ.` Arjun Talwar & Bigna Tomschin: Պալթիք ծովու լքուած «անիծուած» ձկնորսական աւանի մը մէջ բուռ մը «կախարդուած» ձկնորսներ կ՛երազեն ազատութիւն գտնել իրենց յօրինած «մոլորակ»-ին վրայ: Այդտեղ կ՛ապրի նաեւ Ճերոնիմօ անունով իշուկ մը: Ճերոնիմօ բնիկ ամերիկացի շաման-հոգեւոր ցեղապետն է, որ ամերիկեան պետութեան դէմ մեծ ըմբոստութիւն մը ղեկավարած էր: Հաւանաբար` այլաբանական անուանում:

9.- Մահամերձ համագործակցողի մահիճին մօտ (Around the Bed of a Dying Collaborator, Իսրայէլ, 2018, 50 վ) Բեմ.` Թալ Միքայէլ եւ Տէյվիտ Օֆեք: Մահամերձ Եունէս պաղեստինցի մըն է, որուն «միջնորդութեամբ» հրեաներ հող կը գնէին արաբներէն: Ընտանիքը ամօթահար է:

10.- Մանաքի եղբայրները. երկար յետադարձ հայեացքի օրագիրը (The Manakia Brothers. Diary of a Long Look Back, Ռումանիա, 2017, 90 վ) բեմ.` Էլիզա Զտրու: Մանաքի եղբայրները Օսմանեան կայսրութեան մէջ շարժապատկերի առաջին նկարիչներն էին: Այս նիւթին նախապէս անդրադարձած եմ (4): Եղբայրները կը պատկանէին «արոմանեան» կամ «վլաշ» փոքրամասնութեան: Այս ազգագրական կապն է: Անոնց մէկ լուսանկարէն մեկնած` բեմադրիչը կը փորձէ հաստատել, որ իր պապերու պապերը եւս պատկանած են Պալքանեան այդ փոքրամասնութեան:

11.- Շամլուղ Լիլիթ Յովհաննիսեան, Հայաստան, 2019, 22 վ: Տես ներքեւի ակնարկը:

12.- Ռուսական հիւսիսի Աթլանթիտան (Atlantis of the Russian North, Ռուսաստան, 2015, 74 վ) բեմ.` Սոֆիա Կորլենքօ: Ռուսական հիւսիսի կորած անկիւնները հազուագիւտ միակ վայրերն են, ուր տակաւին կարելի է ապրիլ ռուս հոգեւոր աշխարհը: Վերածուած է ուխտավայրի մը: Նկատել հոգեւոր գունաւորումը:

13.- Սիրելին.- Բեմ.` Եասեր Թալեպի ժապաւէնին անդրադարձած եմ «Ոսկէ ծիրան» փառատօնի ակնարկին մէջ: Ստացած է Ուջան համայնքի յատուկ մրցանակը:

14.- Վերջին օրը (The Last Day, Ռուսաստան, 26 վ) բեմ.` Ալեքսանտր Ռաստորկուեւ: Տես ներքեւի ակնարկը:

15.- Տիկնիկների պատմութիւնը (The Dolls Fiction, Իրան, 2018, 20 վ) բեմ.` Սէյէտ Մոսթաֆա Ֆախարի: Կին մը կը պատրաստէ տիկնիկներ, որոնցմէ իւրաքանչիւրը իր հեքիաթը ունի: Ժապաւէնը կը յիշեցնէ Մոհսեն Մախմալպաֆի գունագեղ «Գորգը» (Կապպէ, 1996), որուն մէջ քոչուորական սիրավէպ մը կը հիւսուէր…

16.- Ցատկախաղ (Hopscotch, Ռուսիա, 2018, 54 վ) բեմ. Տաշա Տեմուրայի առաջնեկ ժապաւէնը: Աղջնակներու այդ խաղը այստեղ կը կոչուի «գիծ խաղալ»: Ժապաւէնը ցոյց կու տայ զոյգի մը սիրային տագնապալից յարաբերութիւնը: Ազգագրական բնոյթը ակնյայտ չէ: Ստացած է դատակազմի յատուկ մրցանակ:

17.- Փանքային անուրջ (A Punk Daydream «Լամունան Օյ!», Պելճիքա/ Ինտոնեզիա, 2019, 65 վ) բեմ.` Ճիմի Հենտրիքս: Այս ժապաւէնին շուրջ աւելի տեղեկութիւն կայ, քան` միւս բոլորը գումարած: Punk-ը (= անպիտան, անխելք) 70-ական թուականներու բողոքի գլխաւորաբար երաժշտական շարժում մըն էր: Ճիմի Հենտրիքս (1942-1970) կիթառի առասպել մըն է: Ինտոնեզիա կը տառապի ծայրայեղ թշուառութենէ, ապականութենէ, պարտադրաբար նաեւ բռնակալութենէ: Լուսանցքայնացուած երիտասարդներ կը փորձեն ազատութիւն գտնել: Իսլամ «փանք» երիտասարդները դաջուապատ են, ինչպէս` անտառի տայաք ցեղախումբերը: Այդ իմաստով ժապաւէնը ազգագրական է: Բացման տեսարանի թատրը Սուհարթոյի օրերէն ժառանգուած սթիւտիօ մըն է: Զօրավար Սուհարթու ժողովրդական դիմադրութիւնը ճնշելու համար կազմակերպած էր 1-3 միլիոն քաղաքացիներու սպանդ: Ոչ ոք գիտէ ոճիրին իսկական տարողութիւնը: Պետութիւնը տակաւին բանակի հակակշռին տակ է: Ժապաւէնի մէջ կը տեսնենք հրաբուխի (ի հարկէ` խորհրդանշական) հսկայ ժայթքում…

18.- Փոմորներ (Pomors, Ռուսիա, 2012, 24 վ) բեմ.` Ալեքսանտրա Սթրելեանա: Հիւսիսին ծովի Քոլա սառնամանիք թերակղզիի կորած մէկ անկիւնին մէջ երբեմնի նաւապետ, այժմ կրօնական հայր Միթրոֆանը եկեղեցիներ կը նորոգէ: Մերօրեայ քաղաքակրթութիւնը նոր է հասեր Վարզուկա գիւղ: Բնիկներ երկմտանքի մէջ են: Նկատել հոգեւոր գունաւորումը:

19.- Քաղաքը ճազ է լսում (The City Listens to Jazz, Հայաստան, 2018, 10 վ) բեմ.` Սոնա Մնացականեան: Երեւանի համալսարանի ուսանողական աշխատանք: Կը մէջբերեմ նկարագրութիւնը. «Մէկ օր: Մէկ ժամ: Չորս երեւանցի: Տունդարձի ճանապարհին: Քաղաքի տեսքը»: Բեմադրիչը «կամեցաւ տրամադրել ժապաւէնը»:

20.- Օյմոկ (Oymok, Խըրխըզիստան, 2017, 22 վ) Քասիեթ Քուպանիչպեք` արծիւի միջոցով աւանդական որսի մասին: Երկու որսորդ արծիւներու միջեւ նախանձ: Ստացած է դատակազմի յատուկ մրցանակ:

21.- Օրիժին (Origines, «Արմատներ», Հայաստան, 2016, 62 վ) բեմ.` Աշոտ Մկրտչեան: Հայ արուեստագէտներ կը հանդիպին ֆրանսական դրախտ-ագարակի մը մէջ եւ կը խօսին արուեստի մասին: Ստացած է լիամեթրաժ ժապաւէններու գլխաւոր մրցանակը: Տես ներքեւի ակնարկը:

Ազգային-քաղաքական հետաքրքրութիւն կը ներկայացնեն հետեւեալ չորս ժապաւէնները, որոնք դիտած եմ բեմադրիչներու յատուկ արտօնութեամբ:

Ա.- Փառատօնի բացման հանդիսութեան ընթացքին ցուցադրուեցաւ Ալեքսանտր Ռաստորկիի «Վերջին օրը»: Բեմադրիչը ժապաւէնի նկարահանումէն 3 ամիս ետք սպաննուած է Ափրիկէի մէջ, երբ ռուս վարձկաններու շուրջ վաւերագրական ժապաւէն մը կը նկարէր: Ցուցադրութիւնը առերեւոյթ տուրք մըն է ռուս բեմադրիչին, որ մեռած է «պատնէշի վրայ»: Ժապաւէնի նկարագիրը կը թելադրէ սակայն, թէ ցուցադրութիւնը տուրք մըն է պետութեան, որ մշակոյթի նախարարութեան միջոցով կը հովանաւորէ փառատօնը:

Ժապաւէնը ցոյց կու տայ 23 ապրիլ 2018-ին Փաշինեանի որդի Աշոտի շուրջ կատարուող իրադարձութիւնները: Վերնագիրը ակնարկ է Փաշինեանի այն յայտարարութեան, որ մօտաւորապէս կ՛ըսէր. «Երբ Ազգային ժողովի ամպիոնէն ելոյթ ունենամ, այդ կ՛ըլլայ ձեր վերջին օրը»: Ժապաւէնը յստակ ջատագովութիւն է: Երբ պահ մը Փաշինեան բերման կ՛ենթարկուի, կը տեսնենք լացակումաց տիկին Յակոբեանը, որ կը խրախուսէ ցուցարարները: Կը տեսնենք ոստիկանութեան բռնարարքները` բանալու համար փակուած ճամբաները: Կը տեսնենք փշաթելեր եւ արցունքաբեր կազի ռումբեր: Յուզական պահը կը շեշտուի, երբ ապրիլեան պատերազմի մասնակցած զինուորներէն մէկը կը բարձրանայ ամպիոն: Անզէն ժողովուրդը իր մերկ կուրծքով կը պաշտպանէ Փաշինեանը: Ժապաւէնը կ՛աւարտի երեկոյեան երջանիկ հաւաքով: Այլամոլորակային հանդիսատես մը պիտի եզրակացնէ, որ հայոց պատմութիւնը աւարտած է թաւշեայ յեղափոխութեան փառաւոր յաղթանակով: Այո՛, այդ օր հայ ժողովուրդի մեծամասնութիւնը, ինչպէս` Փաշինեանի երիտասարդ որդին, ինչպէս եւ ես, իսկապէս խանդավառ էր: Բայց յետո՞յ… Միթէ ա՞յդ է յանձնառու վաւերագրութեան առաքելութիւնը:

Բ.- Ծննդեան օրը.– Բեմ.` Անտրէյ Քիսելեւ: Համացանցի վրայ հասանելի է ժապաւէնին միայն ռուսերէն տարբերակը: Ռուսերէն լեզուի սահմանափակ իմացութեան պատճառով ժապաւէնը հաւանաբար լիարժէք չեմ ընկալած: Այսուհանդերձ…

8 դեկտ. 2018.- Հայաստանի տարածքին առաջին «թաւշեայ» ընտրութիւնները տեղի կ՛ունենան: Այդ օր նաեւ ականաւոր նկարիչ Ռոմանոս Սարգսեանի արդէն տարեց որդի կահագործ Վարդանի ծննդեան օրն է…

Բացման (խորհրդանշական) տեսարանը ցոյց կու տայ Երեւանը` ծանր մշուշի տակ: Կը լսուի խուլ ժխոր: Յաջորդ պատկերը ցոյց կու տայ կահագործը, որ յաճախորդի մը տան մէջ պահարան մը կը հաստատէ: Ապա զինք կը տեսնենք իր տան մէջ: Ան կ՛ընթրէ` կռնակը տուած հեռատեսիլին: Իմա` լրատուութեան: Ապա Վարդան կ՛ուղղուի դէպի «Լենինական»-ի (Գիւմրի) գլխաւոր հրապարակ, ուր Փաշինեան պիտի բանախօսէ: Վարչապետը շրջապատուած է պաշտօնական տարազներ հագած բանակային պահակներով, ոստիկանութեամբ եւ քաղաքային ապահովութեան պաշտօնեաներով: Բուռ մը անտրամադիր բիձաներ կը վիճին քաղաքականութեան շուրջ: Մենք չենք տեսներ հոծ բազմութիւն: Վարդան խանդավառ կը քուէարկէ յօգուտ Փաշինեանի, ապա կը մօտենայ ապահովութեան երիտասարդ պաշտօնեայի մը եւ անոր կը յանձնէ թուղթ մը, որով Փաշինեանը կը հրաւիրէր իր ծննդեան հաւաքոյթին: Տեսարանը ինծի յիշել տուաւ Բակունցի «Նամակ ռուսաց թագաւորին» պատմուածքը:

Վարդան կ՛ապրի հօրենական տան մէջ, հօր պաստառներով շրջապատուած, թերեւս եւ` շրջափակուած: Կը թուի, թէ ականաւոր հօր մը ոչ ականաւոր որդին ըլլալը կը ճնշէ անոր վրայ: Թոռները կը նուագեն ու կ՛երգեն «Աւէ Մարիա»-ն… ըստ իրենց կարելւոյն: Վարդան վեհափառի իւղաներկ դիմապատկերը կը լուսանկարէ եւ կը տանի Էջմիածին: Բայց այդտեղ լոկ շարքային վարդապետ մը կ՛ընդունի զինք: Նամակ մը եւս «ռուսաց թագաւորին»…

Վարդան ժողովրդական շուկաներէ գնումներ կ՛ընէ «քսան հոգու» համար: Երեւի նկատի ունի նաեւ վարչապետին ընկերակիցները: Իր թերահաւատ պառաւին կը բացատրէ, թէ համեստ վարչապետին համար բաւարար է, որ սեղան գցեն` ըստ իրենց կարողութեան: Հաւաքոյթին կը մասնակցին շուրջ ութ բարեկամներ: Կը լսենք Ատամոյի յուսակտուր «Թոմպը լա նեժը» (տեղա՛ ձիւն), որ կ՛ըսէ` «Դուն պիտի չգաս այս երեկոյ…»:

Ժապաւէն մը, որ ոչ միայն գեղեցիկ է, այլեւ` խելացի եւ ծայրայեղ խիտ: Հանդիսատեսը անխօս կը մղէ լուրջ խորհրդածութեան:

Գ.- Շամլուղ.- բեմ.` Լիլիթ Յովհաննիսեան:

Լ. Յովհաննիսեան բեմադրութիւն կ՛ուսանի Հայ-ռուսական համալսարանին մէջ: Իր առաջին ժապաւէնը նոյնպէս կարճամեթրաժ վաւերագրական «Լոյս եւ ստուեր»-ն է (2019 , 13 վ): Կը խօսի կորսուող ստուերի թատրոնի («ղարակէօզ») վերջին վարպետներէն Թումաս Խաչատուրի մասին, որ գործած է Ախալցխայի մէջ: Վարպետը կը տեսնենք պաստառի ետին, «Անխելք մարդը» ներկայացնելու պահուն: Ժապաւէնը սեւ ու սպիտակ է, ինչպէս` ստուերի թատրոնը, որ կը ներկայացուի մութը իյնալէ ետք: Երաժշտութիւնը Լուտվիքօ Այնուտի «Գիշեր»-ի նախաբանն է, որ ակնկալութիւններ կը թելադրէ:

Ներկայ ժապաւէնը նոյնպէս կորսուող ապրելաձեւի մը մասին է: Շամլուղը կը գտնուի Լոռիի սահմանային մարզին մէջ: Հիմնուած է 1770-ին` որպէս հանքագործական բազմազգեան աւան (հայ, վրացի, ազրպէյճանցի, յոյն, ռուս եւ այլն), ունեցած է եռանդուն մշակութային կեանք: 1989 թուականին հանքերը եւ գործարանները կը փակուին: Բնակչութիւնը, առաջին հերթին` օտարները, կ՛արտագաղթէ: Ներկայիս գրեթէ ամայի է: Այդտեղ մնացողները գլխաւորաբար կը զբաղին անասնաբուծութեամբ:

Բացման տեսարանին մէջ աւանի մուտքին կը տեսնենք ձողի մը վրայ զետեղուած կոշտ սեւ հանածոյ մը: Խորհրդանշական «յուշարձանին» տգեղութիւնը կը հակադրուի բնութեան գեղեցկութեան: Երիտասարդ, կեանքով լեցուն աղջիկ մը կը պատմէ երբեմնի շքեղ, բայց այժմ աւերակ մշակութային տան եւ այլ «հոգեւոր» նիւթերու մասին: Կողքի պատկերին մէջ կը տեսնենք աւերակ բեմը եւ ջարդուած դաշնամուրը: (Բայց ինչո՞ւ ջարդել դաշնամուրը): Տարեց տղամարդիկ կը խօսին աւանի պատմութեան եւ կենցաղային հազար ու մէկ հարցերու շուրջ: Խեղճ ու կրակ պատշգամներէն մէկէն կախ կը տեսնենք մաշուած ու կծկուած եռագոյն մը: Պետութեան ներկայութիւնը…

Շարժանկարին մէջ ուշագրաւ են հակադիր մոնթաժը եւ լոյս ու մութ պատկերներու օգտագործումը: Կան գեղեցիկ եւ խորհրդանշական պատկերներ: Աւարտական տեսարաններուն մէջ կը տեսնենք բիձձա մը, որ դատարկ ու խոպան դաշտի մը մէջ կարծես բան մը կը փնտռէ: Փակման տեսարանին մէջ հանածոներու բեռնատարը կը կորչի մութ խորշի մը մէջ…

Դ.- Origines կամ «Նախասկիզբներ».- Ռոպերթա Փեթրինի տարեց, բայց աշխուժ կին մըն է, որ հիանալի ագարակ մը ունի հայաշատ Վալանսէն ոչ շատ հեռու: Իր բազմաթիւ ձեռնարկներու կողքին, կը պահէ 27 շուն: Վստահաբար գիտէ, որ 2015-ը Եղեռնի հարիւրամեակն է: Այժմ կը խնդրեմ հանդարտ կարդալ: Ռոպերթա դիտած է Փէլէշեանի «Տարուան եղանակները» եւ` եզրակացուցած, որ հայեր խաշնարած ժողովուրդ են եւ որպէս այդպիսին` ուրիշ ազգերէ աւելի մօտիկ են մարդկային քաղաքակրթութեան նախասկիզբներուն: Բացման «բանալի» տեսարաններուն մէջ տիկին Փեթրինա խուզուած ոչխարներու հօտ մը կ՛առաջնորդէ… Ի դէպ, Փեթրինիի ոչխարները եւս արուեստասէր են, փորձով հաստատուած է, որ անոնց կաթով պատրաստուած պանիրը աւելի համեղ է, երբ Փինք Ֆլոյտ ունկնդրեն:

Համացանցի վրայ Փեթրինի կը հանդիպի հոլանտաբնակ, հոգեկան կտաւներու նկարիչ Ալիկ Ասատրեանի: Կը բարեկամանան: Փեթրինա կ՛առաջարկէ իր ագարակին մէջ հաւաքել հայ արուեստագէտներ: Ասատրեան կը հրաւիրէ իր ընկերները` Ֆորշը, ֆորշի երգակից Սոնա Տալեանը, դերասանուհի Մարինէ Պետրոսեանը եւ Իրլանտայի մէջ ապրող գերմանուհի Փեթրա Մոլը: Մոլ կը հաւատայ, որ կելտական (Celtic) մշակոյթի մէջ հայկական տարրեր կան, ինչպէս նաեւ հմայուած է հայկական ձիերու պատմութեամբ: Համացանցի վրայ այն տեղեկութիւնը, որ հինգ արուեստագէտները իրար անծանօթ են, «ճշգրիտ չէ»:

Ֆորշի քաղաքային ու իտալերէն երգերը եւ Տալեանի դաշնամուրի ճազային յօրինումները հազիւ թէ որեւէ աղերս ունին խաշնարածութեան հետ: Ինչպէս եւ Ասատրեանի նկարած մողէզները` երբեմնի մանրանկարչութեան կամ Վանօ Խոջաբէկեանի ազգագրական գծանկարներուն: Աւարտական տեսարաններուն մէջ Պետրոսեան կը կատարէ «Երբ դու չկաս» մենաթատրոնը` տղամարդու մը դիակին մօտ: Կարի Խոտիկեանի այդ գրած է յատուկ Պետրոսեանին համար, որպէսզի վերջինս ցուցադրէ իր անձնական (ոչ ազգագրական-ծիսական) մօտեցումը մահուան: Կատարումի միակ հանդիսատեսներն էին Փեթրինին եւ խուզուած ոչխարները:

Մոլ նկարեց նիզակաւոր այր ու ձիու ստուերներ, որոնք յիշել կու տան նախապատմական ժայռապատկերները, բայց գերմանուհին այդտեղ կը տեսնէր Վարդան Մամիկոնեանը: Բոլորը կը ջանան արտաբերել պոհեմական արուեստագէտի պահուածք…

Աշոտ Մկրտչեան կանուխ լքած է ծրագիրը: Ալիկ Ասատրեանի պատրաստած տեսանիւթը ցոյց կու տայ, որ խումբին միացած են այլ հայեր, որոնք նկարած են թռչնագիրներ եւ խօսած հոգեւոր «դուդուկ»-ի մասին: Ճափոնցի մը նուագած է Խաչատուրեան: Հայ խումբին թերեւս ամէնէն աչքառու եւ մնայուն ներդրումը, սակայն, գերաններով պատրաստած Ասատրեանի հոգեւոր «յուշակոթող»-ն է, որ իր բացատրութեամբ երկրայինը կը միացնէ երկնայինին: Պարոյկաձեւ կառոյցին պորտը կը կազմեն հաւկթանման սպիտակ քարեր, որոնց վրայ արձանագրուած են հրեշտակներու սպայակազմի մեհենագիր անունները: Սպիտակ կերպարանք մը կանգնած է նաեւ ամենաբարձր սիւնի կատարին: Կը թուի, թէ Ասատրեան կը հաւատայ թաքնագիտութեան: Տիկին Փեթրինի ձեռներէց գործարար մըն է: Կը թուի, թէ այժմ ագարակը կ՛օգտագործէ նաեւ որպէս հոգեւոր զբօսաշրջութեան կեդրոն: Կ՛ենթադրեմ, որ նման հոգեւոր տարրեր չէին վրիպած ժապաւէնին առաջին մրցանակ շնորհած դատակազմի ուշադրութենէն:

Հուսկ բանք.- Փառատօնը ոչ մէկ արձագանգ ունեցաւ միջազգային լրատուական միջոցներու մէջ: Այդ` հասկնալի, որովհետեւ, միջին հաշուով, իւրաքանչիւր օր 3 շարժապատկերի փառատօն տեղի կ՛ունենայ: Ցաւալին այն է, որ հայրենի լրատուութեան անդրադարձը, մեղմ ըսած, չափազանց համեստ էր: Լրագրողներու ակնարկները ցոյց կու տան, որ անոնք չեն իսկ դիտած ժապաւէնները: Թերեւս չեն իսկ եղած Ուջանի մէջ: Մինչդեռ նման ձեռնարկներ որակաւոր մշակութային եռուզեռ կը տանին Երեւանի «Օղակաձեւ այգի»-էն դուրս, ծանր ու գորշ պայմաններու տակ ապրող հայաստանցի քաղաքացիներուն:

1.- «Ծածուկ ծիրանի ծառ», «Ազդակ», 18 հոկտ. 2018:

2.- Տիգրանակերտի ճաշ, որուն մէջ տանտիկինը կը դնէ ինչ որ ունի իր տրամադրութեան տակ:

3.- «Ծիրանի մանր ցոգոլ Ա.», «Ազդակ», 6 սեպտ. 2019:

4.- «Թրքական շարժապատկերը Սան Սթեֆանոյէն մինչեւ Ֆեթհուլլա Կիւլէն», «Ազդակ», Նոր տարուան բացառիկ, 2016: