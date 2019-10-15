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Յայտարարութիւններ (15 Հոկտեմբեր 2019)

October 15, 2019 2:49 PM 0

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ԿՈՄԻՏԱՍ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ
(Պէյրութ)

ԱՆԴԱՄԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԺՈՂՈՎ

Համազգայինի «Կոմիտաս» մասնաճիւղի Անդամական ընդհանուր ժողովը տեղի պիտի ունենայ երեքշաբթի, 15 հոկտեմբեր 2019-ին, երեկոյեան ժամը 7:30-ին «Կոմիտաս» մասնաճիւղի ակումբին մէջ:

ԾԱՆՕԹ.- Ներկաներուն թիւը մեծամասնութիւն պիտի նկատուի երեկոյեան ժամը 8:00-ին:

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

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ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՄԸՄ-Ի ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԵՒ ԽՄԲԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏՈՀՄԻԿ ԵՐԵԿՈՅ

2 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2019

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ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՄԸՄ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ, 21 ՆՈՅԵՄԲԵՐ

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ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆԻ ԿՐՕՆԱՍԷՐ ՏԻԿՆԱՆՑ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄԻ

60-ԱՄԵԱԿԻ ՀԱՑԿԵՐՈՅԹ

24 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2019

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ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

«ԱՐՑԱԽ ՖՈՆՏ»-Ի
ԱՐՑԱԽԵԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ

29, 30 ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԵՒ 1 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2019

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ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՔԱՀԼ-ի Հայ տարեցներու տան
Տիկնանց օժանդակ յանձնախումբ

5 եւ 6 դեկտեմբեր 2019

 

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