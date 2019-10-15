Յայտարարութիւններ (15 Հոկտեմբեր 2019)
ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ԿՈՄԻՏԱՍ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ
(Պէյրութ)
ԱՆԴԱՄԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԺՈՂՈՎ
Համազգայինի «Կոմիտաս» մասնաճիւղի Անդամական ընդհանուր ժողովը տեղի պիտի ունենայ երեքշաբթի, 15 հոկտեմբեր 2019-ին, երեկոյեան ժամը 7:30-ին «Կոմիտաս» մասնաճիւղի ակումբին մէջ:
ԾԱՆՕԹ.- Ներկաներուն թիւը մեծամասնութիւն պիտի նկատուի երեկոյեան ժամը 8:00-ին:
ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
ՀՄԸՄ-Ի ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԵՒ ԽՄԲԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏՈՀՄԻԿ ԵՐԵԿՈՅ
2 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2019
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ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
ՀՄԸՄ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ
ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ, 21 ՆՈՅԵՄԲԵՐ
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ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆԻ ԿՐՕՆԱՍԷՐ ՏԻԿՆԱՆՑ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄԻ
60-ԱՄԵԱԿԻ ՀԱՑԿԵՐՈՅԹ
24 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2019
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ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
«ԱՐՑԱԽ ՖՈՆՏ»-Ի
ԱՐՑԱԽԵԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ
29, 30 ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԵՒ 1 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2019
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ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
ՔԱՀԼ-ի Հայ տարեցներու տան
Տիկնանց օժանդակ յանձնախումբ
5 եւ 6 դեկտեմբեր 2019
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CATEGORIES Յայտարարութիւններ