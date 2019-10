Մարտիրոս Փիրանեան Եւ Սալմաստի Զուիցերիական Որբանոցը

ԴՈԿՏ. ԱԲԷԼ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ

Այսպէս, 1 յուլիս 1903-ին, Փիրանեան իրեն հետ գործակից ունենալով Զուիցերիոյ Թուրկաու (Thurgau) քանթոնի Վայնկարթըն գիւղէն Մարի Պրեննվալտեր անունով երիտասարդ ուսուցչուհի մը, Վիեննա-Թիֆլիս-Ջուղա-Խոյ ճանապարհով կը մեկնի Սալմաստ, եւ ժամանելով այդտեղ` իսկոյն կը ստանձնէ 10 որբի խնամքը, ինչպէս նաեւ` ամէն օր իր նորաբաց հայկական որբանոց-դպրոցը յաճախող 20 դպրոցական այլ երեխաներու կրթութեան գործը(1):

Որբերուն հետ Մ. Փիրանեանի եւ Մարի Պրեննվալտերի աշխատանքի սկզբնական շրջանին վերաբերեալ հիմնարար ու բացայայտիչ տեղեկատուութիւն կը հայթայթէ Պարսկահայաստանի մէջ զուիցերիական միսիոնարութեան յանձնաժողովի յուլիս 1904 թուագրութեամբ առաջին զեկուցագիրը(2).

«Արդէն տարի մը անցած է հայ Մ. Ս. Փիրանի` Պարսկաստանի Սալմաստ քաղաք կատարած այցէն: Վերջինս պարզ լեզուով մեզի կը հաղորդէ, որ [Սալմաստի մէջ] դեռ կան բազմաթիւ խղճալի որբեր` 1896 թուականի Տաճկահայաստանի մահմետական անհանդուրժողականութեան պատճառով դաժանաբար զոհուածներու զաւակներ, հայրենազուրկ եւ անօթեւան դարձած Պարսկաստանի տարածքին թափառող երեխաներ, որոնց սնունդը միանգամայն այլոց ողորմութենէն կախուած է […]:

Երբ այդ ժամանակ մեզի հաղորդեցին, որ համեմատաբար փոքր գումարով (տարեկան 125 ֆր.-ով) այդպիսի երեխայ մը կարելի է պատսպարել, կերակրել, զգեստաւորել ու կրթել, եթէ միայն այս նպատակին համար նպաստներ գտնուէին, իսկոյն մեր սրտին մէջ ցանկութիւն յառաջացաւ` օժանդակելու գթութեան այս գործին:

[…] Եղբայր Փիրանեանը կարծես ճիշդ մարդն էր այս աշխատանքին համար: Ամէն ինչ լաւ ընթացաւ: Յատկապէս հիանալին այն էր, որ Թուրկաու [քանթոնի] Վայնկարթըն քաղաքէն երիտասարդ քրիստոնէուհի օրդ. Մարի Պրեննվալտերը (Marie Brennwalder), որ արդէն վաղուց որոշած էր Աստուծոյ թագաւորութեան ծառայել, պատրաստակամութիւն յայտնեց որպէս ուսուցչուհի աջակցելու [Մ. Փիրանեանին]` գտնուելու Պարսկաստանի մէջ այս ամենաաղքատներու շարքին` աղքատներուն օգնելու համար:

Անցեալ տարուան յուլիսի սկիզբը ան Փիրանի հետ փոխադրուեցաւ այնտեղ եւ բարեյաջող ճամբորդութենէ մը ետք, քրոջական ընդունելութիւն գտաւ վերջինիս կնոջ մօտ: Առաջին երկու տարին որբանոցի համար վարձակալուեցաւ Սալմաստի Քէօհնէ-Շեհեր (Köhne-Scheher) շրջանին մէջ գտնուող տուն մը: Ընդունուեցան տասը որբեր, եւ սեպտեմբերի սկիզբը մեզի ներկայացուած կանոններուն համաձայն, որբանոցի կեանքն սկսաւ դպրոցով եւ կրթութեամբ: Կային արտաքին կարգի 20 ամէնօրեայ աշակերտներ, այսինքն` երեխաներ, որոնք կ’ապրէին իրենց ծնողքին հետ, սակայն կը յաճախէին նշուած դպրոցը: Ընդունուածներու թիւին մէջ ամենաաղքատ երեխաներէն ոմանք` որբեր, որոնք կը շրջէին` ցնցոտիներ հագած, միջատներէ տանջահար, եւ ունէին սարսափելի տեսք, քոյր Մարի [Պրեննվալտերը] պէտք էր զանոնք անմիջապէս լուար, լոգցնէր ու նոր հագուստով զգեստաւորէր, որմէ ետք անոնք իրենց կը զգային կայտառ եւ ուրախ: Մշտական վախի արտայայտութիւնը անհետացաւ այդ երեխաներու դէմքէն, ու անոնք երջանիկ ու անվրդով կը խաղային միւսներուն հետ:

Տարուան առաջին եռամսեակէն ետք քոյր Մ. [արի] Պ. [րենվալտերը] կրցաւ տեղեկագրել, որ երեխաները դպրոցին մէջ լաւ կը յառաջդիմեն, նաեւ անոնք դիւրութեամբ եւ մեծ խանդավառութեամբ կը սորվին գերմաներէն լեզուն:

Օրդ. Պ.[րեննվալտերը] հայերէն կը սորվի, բայց, ցաւօք սրտի, զինք շատ կը խանգարէ աչքերու բորբոքումը: Տանը եւ դպրոցին մէջ կարգ ու կանոնը խստօրէն կը կիրարկուի: Զանազան հիւրեր այցելած են հաստատութիւն եւ շրջայց կատարելէ ետք այցելուներու գիրքին մէջ արձանագրած են իրենց դրական տպաւորութիւնները:

Կիրակի առտուները երգեցողութեան փորձ կը կատարուի, իսկ կէսօրէ ետք` Աւետարանի սերտողութեան հաւաք: Պարսկաստանի մէջ Սուրբ Ծննդեան տօնը կը նշուի 14 յունուարին: Փոքրիկ տօնակատարութիւններու առիթով երեխաներու ուրախութեան նկարագրութիւնը տօնածառի տակ գտնուող փոքրիկ նուէրներուն վրայ (իւրաքանչիւրի համար` նոր համազգեստ եւ մէկ զոյգ կօշիկ, թաշկինակ, խնձոր, ընկոյզ եւ չամիչ), կը փաստէ, որ որբանոցին մէջ կը պահպանուին նաեւ քրիստոնէական աւանդոյթները: […] Հրաւիրուած են հիւրեր, որոնցմէ ներկայ գտնուած են 30 հոգի: Երեխաները ելոյթ ունեցած են իրենց բանաստեղծութիւններով ու երգերով` ուրախութիւն պատճառելով բոլորին:

[…] Մեր տղաներէն ոմանք կը սորվին ջուլհակագործութեան [արհեստը]: Երկուքը ընդունուած են դերձակի մը մօտ` օրական կէս դրոյթով աշխատելու, սորվելու համար անոր արհեստը:

[…] Պարսկաստանի մէջ սննդամթերքի ահռելի թանկացումը որբանոցի ղեկավարներուն բաւական մեծ մտահոգութիւն մը կը պատճառէ: Անոնք այսուհետեւ չեն կրնար 125 ֆրանքով որբեր ընդունիլ, այլ ատոր համար ստիպուած պիտի ըլլան նկատի ունենալ 150 ֆրանք, ինչպէս որ այդ եղաւ վերջին չորս ընդունելութիւններուն պարագային»:

27 մարտ 1905 թուականին Մ. Փիրանեան Սալմաստէն կը գրէ Զուիցերիական միսիոնարական առաքելութիւն Պարսկահայքի համար յանձնաժողովի անդամ Հ. Էյտենպենցին` խնդրելով անոր օգնութիւնը Մարի Պրեննվալտերին եւ որբանոցին ապահովելու դիւանագիտական պաշտպանութիւն: Սոյն նամակը(3) կը մանրամասնէ Պաքուի եւ շրջանի այլ քաղաքներուն մէջ տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձութիւնները, որոնց ընթացքին մահմետականներ սպաննած էին հազարաւոր անմեղ հայեր: Մ. Փիրանեան այս նամակով նաեւ կը յայտնէ իր մտավախութիւնը, որ բռնութիւններու նշուած ալիքը կրնայ մինչեւ Թաւրիզ եւ այդտեղէն Ուրմիա, Խոյ եւ Սալմաստ տարածուիլ: Նկատի ունենալով, որ այդ ժամանակ Զուիցերիա Պարսկաստանի մէջ դիւանագիտական ներկայացուցիչ չունէր, ուստի Զուիցերիոյ Դաշնային Խորհուրդը իր քաղաքացիին եւ իրենց կողմէ հովանաւորուած հաստատութեան ցանկալի պաշտպանութիւնը ապահովելու համար կը դիմէ Ֆրանսայի արտաքին գործոց նախարարութիւն, որուն շնորհիւ այդ կ’երաշխաւորուի Թաւրիզի մէջ Ֆրանսայի հիւպատոսութեան կողմէ(4):

Սալմաստի մէջ որբախնամութեան գործը կը յարատեւէ մինչեւ 1 սեպտեմբեր 1907 թուականը, որովհետեւ սոյն առաքելութիւնը, ինչպէս նախապէս նշուեցաւ, ծրագրուած էր միայն չորս տարուան ժամանակամիջոցի մը համար, ուստի առաքելութեան ժամկէտը իր աւարտին հասած ըլլալուն, բայց նաեւ այս ժամանակամիջոցին Զուիցերիական միսիոնարական առաքելութիւն Պարսկահայքի համար յանձնաժողովի անդամներէն ոմանց բնական մահուան պատճառով յանձնաժողովը ճիշդ կը գտնէ ինքզինք լուծել(5): Այս պարագային, բնականաբար, կը դադրի նաեւ Զուիցերիայէն Սալմաստ փոխանցուող նիւթական օժանդակութիւնը: Հետեւաբար Փիրանեան եւ Մարի Պրեննվալտեր կը ստիպուին հոկտեմբեր 1907-ին վերադառնալու Զուիցերիա, ուր կը մնան մինչեւ օգոստոս 1908 թուականը(6): Այս ընթացքին Մարի Պրեննվալտեր Զուիցերիոյ Սանքթ Կալլըն (St. Gallen) քաղաքին մէջ կը հետեւի մանկաբարձութեան դասընթացքներու, իսկ Փիրանեան կը մեկնի Սանքթ Քրիշոն` (St. Chrischon) Պազել քաղաքի լեռնային մէկ շրջանը, կէս տարուան ծրագրով հետեւելու համար աստուածաշնչական սերտողութիւններու(7):

Հայ աւետարանական քարոզիչ Մարտիրոս Փիրանեան ունէր սակայն երկաթէ կամք, եւ իր կարեվէր իւրայինները` յատկապէս անտերունչ որբերը խնամակալելու ցանկութիւնը թոյլ չէր տար իրեն ընկրկելու դժուարութիւններու առջեւ: Ուստի, անհատ բարեգործներու օժանդակութեամբ, որպիսիք էին բողոքական քարոզիչ Վիլհելմ Մայլի (Wilhelm Meili(8)) եւ երիցուհի Տամման (Frau Pastorin L. Dammann), ան կը ձեռնարկէ նոր միջոցներու եւ օգոստոս 1908-ի սկիզբը երկրորդ անգամ ըլլալով Մարիա Պրեննվալտերին հետ կը վերադառնայ Պարսկաստան: Այս առիթով իրենց կ’ընկերանար եւս գործակից մը` Ռոզա Վելթի (Rosa Wälti), որ Պեռնի մօտակայ Պիկլենի շրջանէն էր(9):

Նախատեսուած էր, որ այս նոր առաքելութեան կայանը Ուրմիա լիճի հարաւային կողմը` նեղ հովիտի մը երկայնքին գտնուող Մահապատ քաղաքի Կաուչպուլաղ(10) (Gautschbulagh) թաղամասին մէջ հիմնուէր, ուր հայեր, ասորիներ, հրեաներ, բայց մեծաւ մասամբ քիւրտեր կ’ապրէին: Այնտեղ դժբախտ դէպք մըն ալ պատահած էր, երբ երեք քիւրտ աւազակներ կողոպտելու նպատակով 15-16 փետրուար 1907-ի գիշերը յարձակած էին գերմանական առաքելութեան կայանին վրայ եւ հոն սպաննած` գերմանացի երիտասարդ լեզուաբան Իմմանուէլ Տամմանը(11) (Immanuel Dammann): Անշուշտ այս ոճիրը վատ յիշատակներ ձգած էր միսիոնարներուն վրայ: Բաց աստի, շրջանին մէջ ցեղային լարուածութիւնները եւ ճամբաներուն անապահովութիւնը կը ստիպեն Փիրանեանն ու իր գործակիցները իրենց առաքելութիւնը, սկզբնական շրջանին, վերահաստատելու Սալմաստի մէջ: 1909 թուականի աշնան միայն իրենք կը յաջողին շարունակելու իրենց ճանապարհորդութիւնը Ուրմիայով դէպի Մահապատ: Սակայն ազգամիջեան եւ ցեղային նոր խռովարարութիւնները, ինչպէս նաեւ տարածաշրջանին մէջ տիրող ընդհանուր վտանգները կը պարտադրեն Փիրանեանն ու իրեն հետ զուիցերիացի միսիոնարուհիները մնալու Ուրմիա եւ իրենց առաքելութիւնը իրագործելու այնտեղ` նկատի ունենալով, որ այդ ժամանակ Արեւմտեան Հայաստանէն հազարաւոր գաղթականներ գալով` ապաստանած էին հոն եւ խիստ կարիքը ունէին ամենատարրական օգնութիւններու(12):

(Շար. 2)

