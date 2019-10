Մարտիրոս Փիրանեան Եւ Սալմաստի Զուիցերիական Որբանոցը

ԴՈԿՏ. ԱԲԷԼ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ

19-րդ դարու վերջաւորութեան եւ 20-րդի առաջին քառորդին վերաբերող հայոց պատմութեան ուսումնասիրութիւնը դժբախտաբար բաւարար չափով անդրադարձած չէ Զուիցերիոյ մէջ իրականացած հայանպաստ այն մեծ շարժումին, որ սկիզբ առաւ 1894-1896 թուականներուն: Մարդասիրական առանձնայատուկ նշանակութիւն ունեցող այս շարժումը իր գագաթնակէտին հասաւ 1897-1915/16 թուականներուն, ապա անիկա տարաբնոյթ եւ փոփոխակի թափերով շարունակուեցաւ մինչեւ 1946 թուական (1):

1894-1896 թուականներուն, արեւմտահայութեան դէմ ծաւալուող համիտեան հալածանքներուն եւ զանգուածային կոտորածներուն առիթով, Եւրոպայի ժողովուրդներու ընտանիքին մէջ զուիցերիացի ժողովուրդը կը ցուցաբերէ եզակի կեցուածք մը` զօրակցելով ոչ թէ ուժեղին` տիրապետող օսմանեան իշխանութեան, այլ անոր զոհին` հայ ժողովուրդին հետ: Զուիցերիոյ գրեթէ բոլոր մեծ քաղաքներուն եւ կարեւոր շրջաններուն մէջ կը կազմակերպուին բողոքի մեծածաւալ ցոյցեր, ստորագրահաւաքներ եւ նիւթական հանգանակութիւններ` հայ ժողովուրդին քաղաքական աջակցութիւն ցուցաբերելու եւ բարեգործական, նիւթական օժանդակութիւններով նպաստելու նպատակով:

Արդարեւ, 1895-1896 թուականներուն, յատկապէս Սասունի, Զէյթունի, Կ. Պոլսոյ, Ակնի եւ շրջակայից մէջ արեւմտահայութեան դէմ իրագործուող համիտեան զանգուածային կոտորածներուն առթիւ, Հայերու համար զուիցերիական նպաստամատոյց յանձնաժողովներու համաժողովը (Conferenz der Schweizerischen Hulfs-comitռs für Armenier) 4 մարտ 1897 թուականին պատուիրակութեամբ մը կը ներկայանայ Զուիցերիոյ Համադաշնութեան նախագահ Ատոլֆ Տոյխերին ու անոր կը յանձնէ 430.000 քաղաքացիներու ստորագրութիւններով լիազօրուած եւ, յիրաւի՛, պատմական կարեւորութիւն ներկայացնող հանրագրութիւն (2) (petition) մը:

Ճիշդ է, որ նշուած հանրագրութիւնը Զուիցերիոյ նախագահին ներկայացուած պահուն հեղինակաւորուած էր 430.000 քաղաքացիներու ստորագրութիւններով, սակայն ստորագրահաւաքը աւարտած չէր եւ տակաւին կը շարունակուէր զանազան վայրերու մէջ: Այնպէս որ, մինչեւ 26 մարտ 1897 թուականը, այսինքն` վերոյիշեալ հանրագրութեան պաշտօնական փոխանցումէն ընդամէնը 22 օր ետք, անոնց թիւը կը հասնէր 454.293 ստորագրութիւններու (3):

Համեմատական կարգով, սոյն ստորագրահաւաքը Զուիցերիոյ պատմութեան մէջ ցայսօր մեծագոյնը կը համարուի, եթէ նկատի ունենանք, որ այդ ժամանակ Զուիցերիոյ բնակչութեան թիւը շուրջ 2.900.000 կը կազմէր: Հետեւաբար զուիցերիացի ժողովուրդին կարեւոր մէկ տոկոսը իր անմնացորդ մասնակցութիւնը կը բերէր ի նպաստ հայ ժողովուրդին դրսեւորուած այս աննախադէպ զօրակցութեան:

Մեկնելով իր քաղաքական չէզոքութեան սկզբունքէն` ճիշդ է, որ Զուիցերիոյ կառավարութիւնը քաղաքական գործընթաց մը չի նախաձեռներ` կարենալ ազդելու համար սուլթան Համիտ Բ.-ի կամ օսմանեան պետութեան վրայ, սակայն ան ընթացք կու տայ եւ կը նպաստէ մարդասիրական հսկայածաւալ օգնութիւններու` նպատակ ունենալով կարելիութեան չափով ամոքել հայ ժողովուրդի ծանր իրավիճակը (4):

Երբ զուիցերիացիներու նպաստամատոյց առաքելութիւնը կը կեդրոնանար մասնաւորաբար Արեւմտեան Հայաստանի եւ Կիլիկիոյ հայահոծ որոշ քաղաքներու` գլխաւորաբար Կ. Պոլսոյ, Պարտիզակի, Սեբաստիոյ, Կիւրինի, Խարբերդի, Ատանայի, Հաճընի եւ Ուրֆայի կարեվէր հայութեան վրայ, այդ ժամանակաշրջանի բեմահարթակին վրայ կը ներկայանայ մեր պատմագիտութեան էջերուն մէջ ամբողջապէս անտեսուած հայ բողոքական քարոզիչ մը` Մարտիրոս Սարգիսի Փիրանեան անունով, որ անձնդիր կը ջանայ Զուիցերիոյ հայանպաստ օգնութիւններու մեծ հոսանքէն գոնէ փոքրիկ ալիք մը շեղել դէպի Ատրպատականի հիւսիսարեւմտեան շրջանը` Թուրքիոյ սահմանակից Սալմաստ գաւառը:

Դժբախտաբար, առայժմ, Փիրանեանէն ինքնակենսագրութիւն մը Զուիցերիոյ ազգային եւ քանթոնալ արխիւներուն, ինչպէս նաեւ իր կողմէ եղած տարաբնոյթ հրատարակութիւններուն մէջ կարելի չեղաւ գտնել: Իր կեանքի եւ ուսումնառութեան առաջին շրջանը իր մանրամասնութիւններով մեզի կը մնայ անծանօթ, սակայն հիմնուելով վերոյիշեալ աղբիւրներուն (5) վրայ` կարելի է համադրել կենսագրական հետեւեալ տուեալները:

Մարտիրոս Սարգիս Փիրանեան ծնած է Սեբաստիա, 29 յունուար 1875 թուականին, կիւրինցի Սարգիս եւ սեբաստացի Էլմաս Փիրանեաններու բազմանդամ ընտանիքին մէջ: Իր պատուական Եփրեմ եւ Սիմոն եղբայրներէն բացի` ունեցած է նաեւ ութ այլ եղբայրներ եւ քոյրեր (6):

Վերապատուելի փրոֆ. Կարապետ Թումայեան Զուիցերիոյ նպաստամատոյց կազմակերպութեան ղեկավարութեան յղած իր յանձնարարագիր նամակին (7) մէջ կը նշէ, որ ան դեռ պատանի տարիքէն Մարզուանի մէջ կը ճանչնար Մարտիրոս Փիրանեանը: Արդեօք կարելի՞ է ենթադրել, որ Փիրանեան Մարզուանի մէջ միաժամանակ յաճախած է տեղւոյն Անաթոլիա հանրածանօթ քոլեճը: Այս մասին մեզի կը պակսին պատմական վկայութիւններ, բայց հիմնուելով Թումայեանի հաղորդած տեղեկութեան վրայ` ստոյգ է, որ Փիրանեան իր զանազան ծառայութիւնները մատուցած է տեղւոյն բողոքական համայնքին` մասնաւորաբար որբախնամութեան գործին (8):

Albert W. Wardin Jr. իր «On the Edge: Baptists and Other Free Church Evangelicals in Tsarist Russia, 1855-1917» աշխատութեան մէջ կը հաղորդէ, որ Փիրանեան 1895-ին Թիֆլիսի աւետարանական մկրտչական եկեղեցւոյ մէջ կնքուած, ապա իր ուսումը կատարելագործած է Գերմանիոյ եւ Զուիցերիոյ մէջ (9): Թէպէտ Զուիցերիա ուսանելու պարագան մասամբ միայն կը համապատասխանէ իրականութեան, ինչ որ քիչ ետք պիտի տեսնենք, բայց անոր գերմաներէն լեզուին տիրապետելու փաստը հաւանական կը դարձնէ Գերմանիոյ մէջ իր ուսանած ըլլալուն տուեալը:

Բաց աստի, համաձայն Պարսկաստանի մէջ գերմանական որբանոցներու վերակացու Էտուարտ ֆոն Պերկմանի վկայութեան, հայ աւետարանական քարոզիչ Մարտիրոս Փիրանեանը 1898 թուականի յուլիսէն մինչեւ 1899 թուականի յունիս 4-ը եղած է Խոյի գերմանական որբանոցի փոխտնօրէնը, սակայն 1899 թուականի յունիսի սկիզբը իր պաշտօնէն հեռանալով` Խոյի եւ Սալմաստի շրջաններուն մէջ ձեռնարկած է միսիոնարական-քարոզչական գործունէութեան (10): Ուրեմն, Գերմանիա ուսանելով, Փիրանեան, մեծ հաւանականութեամբ, գերմանական մարդասիրական համապատասխան կազմակերպութիւններու հետ ստեղծած է կապ եւ ծանօթութիւն` Խոյի մէջ կարենալ ստանձնելու համար գերմանական որբանոցի փոխտնօրէնութեան պաշտօնը:

Բողոքական յարանուանութեան պատկանած ըլլալու այլ փաստ մըն է նաեւ 1898 թուականին Թիֆլիսի մէջ Փիրանեանի ամուսնութիւնը սալմաստցի այլ բողոքական քարոզիչի մը դստեր` Մարիամ Յակոբեանին հետ, որուն հետ միասնաբար ան Սալմաստի, Ուրմիոյ, ապա Զուիցերիոյ մէջ կը կազմէ տասը զաւակներէ բաղկացած բազմանդամ ընտանիք մը (11):

Զուիցերիացի հայասէր երկու գործարարներու հրաւէրով Մարտիրոս Փիրանեան առաջին անգամ Զուիցերիա կը գտնուի 1899 թուականի ձմրան` ելոյթներ ունենալով պարսկահայերու դրութեան մասին Զուիցերիոյ մասնաւորաբար գերմանախօս շրջանին` Ցիւրիխի եւ շրջակայից բնակավայրերուն մէջ: Իր երկրորդ` 15 մայիս 1903 թուականի այցելութեան ժամանակ Փիրանեան արդէն Զուիցերիոյ բողոքական հասարակութեան որոշ շրջանակներուն անծանօթ մը չէր, մանաւանդ որ այս անգամ ան իրեն հետ Լոնտոնէն կը բերէր Կարապետ Թումայեանի երաշխաւորական նամակը` Պարսկաստանի Սալմաստ քաղաքին մէջ միսիոնարական կայան մը հիմնելու մտադրութեամբ:

Վերը նշուեցաւ, որ փրոֆ. Կարապետ Թումայեան եւ Փիրանեան դեռ ի տղայի տիոց ծանօթ էին իրարու: Զուիցերիայէն տեղափոխուելով` Թումայեան «Armenian Home» անունով հայկական դպրոց-որբանոց մը հիմնած էր Լոնտոնի Chigwell (12) (12) թաղամասին մէջ, եւ 1903-ին Փիրանեանի միջոցով Պարսկահայքէն քանի մը որբ երեխաներ բերել տուած էր Լոնտոն` զանոնք պատսպարելու եւ կրթելու նպատակով (13): Ատրպատական վերադարձի ճանապարհին, Փիրանեան, ինչպէս նշուեցաւ, կ’այցելէ Զուիցերիա` զուիցերիական հայանպաստ շարժումի ղեկավարներուն ներկայացնելու Սալմաստի մէջ հայ-զուիցերիական որբանոց մը հիմնելու ծրագիրը:

Վերապատուելի փրոֆ. Կարապետ Թումայեան իր վերոյիշեալ յանձնարարական նամակին մէջ այս ծրագրին առնչութեամբ նպատակային երկու հարցեր (14) կ’ընդգծէ, որոնք Փիրանեան ներկայացուցած էր իրեն.

ա. Որբ երեխաներու համար Սալմաստի մէջ դպրոցի մը ստեղծումը,

բ. Սալմաստի եւ շրջակայից մէջ աւետարանական քարոզչութեան ծաւալումը:

Արդարեւ, յարաբերաբար կարճ ժամանակահատուածի մը` ընդամէնը վեց շաբթուան ընթացքին Մարտիրոս Փիրանեան կը յաջողի Զուիցերիոյ գերմանախօս շրջանին մէջ հիմնել յանձնախումբ մը` «Զուիցերիական միսիոնարական առաքելութիւն Պարսկահայքի համար» (Schweizerische Missionsarbeit fur Persisch-Armenien) անունով, միաժամանակ հաւաքելով բաւարար քանակութեամբ դրամական միջոցներ: Առաջին տարուան ծախսերուն համար նկատի առնուած էր շուրջ 1500 զուիցերիական ֆրանք: Հաւաքուած գումարէն 900 ֆրանք կը նախատեսուէր աւետարանչական-քարոզչական գործունէութեան տարածման, իսկ մնացեալը Սալմաստի մէջ հիմնադրուելիք որբանոցի խնամակալութեան համար (15):

14 անձնաւորութենէ կազմուած վերոյիշեալ յանձնախումբը 1 յուլիս 1903-ին հրապարակած իր առաջին շրջաբերական նամակին (16) մէջ կը նշէ, որ Սալմաստի մէջ որբանոց մը պահելու բարեգործական ծրագիրը կ’ընդգրկէ չորս տարուան ժամանակամիջոց մը` 1 սեպտեմբեր 1903-էն մինչեւ 1 սեպտեմբեր 1907 թուականը (17):

(Շար. 1)

(1).- Տե՛ս Manoukian, Abel, Zeugen der Menschlichkeit. Der humanitäre Einsatz der Schweiz während des Völkermordes an den Armeniern im Osmanischen Reich 1895-1923, Bern, 2015, 224-494; Տե՛ս նաեւ նոյնին անգլերէն թարգ. Bearing Witness to Humanity. Switzerland’s Humanitarian Contribution during the Armenian Genocide in the Ottoman Empire 1894-1923, MՖnster, 2018, 252-551.

(2).- Տե՛ս Manoukian A., Bearing Witness to Humanity, 259-278; Տե՛ս բնօրինակը Զուիցերիոյ Դաշնային Արխիւ (ԶԴԱ), CH-BAR#E2001A#1000/45#2066*.

(3).- Տե՛ս Manoukian A., Bearing Witness to Humanity, 259-278:

(4).- Տե՛ս անդ, 278:

(5).- Ակնարկուածը Փիրանեանի գերմաներէն լեզուով կատարած զանազան հրատարակութիւններն են:

(6).- Հմմտ. https://www.myheritage.ch/names/mardiros_piranian

(7).- Հմմտ., Կարապետ Թումայեանի յանձնարարագիրը` Schweizerische Orient-Mission. Organ der Schwei-zerischen Missionsarbeit für Persisch-Armenian, 1. Jahrgang, Nr. 1, Thalwil, 1916, էջ, 1:

(8).- Տե՛ս նոյնը:

(9).- Wardin Albert W. Jr., On the Edge: Baptists and Other Free Church Evangelicals in Tsarist Russia, 1855 – 1917, Eugene, OR, 2013, p. 441.

(10).- Տե՛ս Manoukian A., Bearing Witness to Humanity, 289; նաեւ` ԶԴԱ CH-BAR#E2001A#1000-45#1792#4.

(11).- Հմմտ. https://www.myheritage.ch/names/mardiros_piranian

(12).- Տե՛ս, Schweizerische Orient-Mission. Organ der Schweizerischen Missionsarbeit für Persisch-Armenian, 1. Jahrgang, Nr. 1, Thalwil, 1916, էջ, 1; https://www.british-history.ac.uk/vch/essex/vol4/pp38-41#fnn96; https://en.wikipedia.org/wiki/Lucy_Thoumaian.

(13).- Հմմտ. Schweizerische Orient-Mission. Organ der Schweizerischen Missionsarbeit für Persisch-Armenian, 1. Jahrgang, Nr. 1, Thalwil, 1916, էջ, 1:

(14).- Նոյնը:

(15).- Անդ, 1-2:

(16).- Նոյնը:

(17).- Նոյնը: