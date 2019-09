Անդրադարձ. Հայաստանի Ձիերը, Ձիաւոր Հերոսները, Հեծելազօրը Եւ Յաղթանակները Զ.

ՅԱՐՈՒԹ ՉԷՔԻՃԵԱՆ

Էպլայի 20 հազար պատմական թանկարժէք սեպագիր գրատախտակներուն յայտնաբերումը ցարդ հաստատեց Ք.Ա. 3500-2300 թուականներ, Էպլայի` դասական պատմութեան մէջ անյայտ թագաւորութեան մը գոյութիւնը, որ դատելով իր դարակներու վրայ պահպանուած այս արխիւ-գրադարանէն, պէտք է նկատել զայն քաղաքակրթութեան բարձր մակարդակի հասած երկիր եւ ժողովուրդ: Տակաւին այս գրատախտակներուն ուսումնասիրութիւնը պատմական նորութիւններ, կամ գոյութիւն ունեցողին մասին հաստատումներ պիտի կատարէ:

Պատմաբաններ ընդհանրապէս ՑԱՐԴ ընդունած էին, որ քաղաքակրթութիւնը սկսած է Ք.Ա. շուրջ 3500 թուականին, շումերներուն կողմէ, Միջագետքի մէջ, այժմու Իրաք. Եփրատ եւ Տիգրիս գետերուն միջեւեւ անոնց շուրջի տարածութեան մէջ, մինչեւ Պարսից ծոց, եւ թէ` իրենց լեզուն, նախ պատկերագիր, ապա` սեպագիր, իբրեւ գրաւոր եւ խօսակցական` առաջինն էր, որ հետագային օգտագործուեցաւ նաեւ շրջանի այլ ժողովուրդներու կողմէ: Շումերները Հայկական Լեռնաշխարհէն գաղթած էին դէպի հարաւ, որուն պատճառով է, որ յարաբերութիւնները պահպանած էին հիւսիսին հետ:

Յատկանշական է, որ Հայաստան լեռնաշխարհի Վայոց Ձորի Արենի քաղաքին մօտակայքը, թիւ 1 քարայրին մէջ 2007-ին սկսած պեղումները

2010-ին յայտնաբերեցին ցարդ յայտնի աշխարհի ամենահին կաշիէ կօշիկը, որ նո՛յնպէս Ք.Ա. 3500 թուականին կը պատկանի: Նոյն քարայրին մէջ յայտնաբերուեցաւ նաեւ գինիի ցարդ աշխարհի ամենահին` Ք.Ա. շուրջ 4100 թուականի հնձանը եւ հողի մէջ թաղուած հսկայական կարասներ, որոնց մէջ կային սնամէջ եղէգի ցօղուններ` հաստատելով Քսենոֆոնի (յոյն զօրավար, պատմաբան, Ք.Ա. 431-354) վկայութիւնը հայկական գիւղի մը մասին («Անապասիս», 5-րդ գլուխ, 26-րդ համար), որ հայերը գինի եւ գարեջուր կը խմէին իրենց տան հողին մէջ թաղուած կարասներէն` օգտագործելով եղէգի սնամէջ ցօղուններ (1), (2), (3):

Այնտեղ յայտնաբերուեցաւ նաեւ Ք.Ա. 39-րդ դարու կանացի յարդէ հիւսուած գունաւոր երանգներով հագուստի մաս մը եւ այլ կտորներ, որոնք կատարելապէս պահպանուած էին: Այս եւ Հայաստան աշխարհի այլ հնավայրերը մեր հնագոյն պատմութեան մասին տակաւին շատ բան պիտի յայտնաբերեն: Մէկ բան յստակ է սակայն, որ արդէն Ք.Ա. 4100 թուականին Հայաստանի բնակչութիւնը թափառաշրջիկ չէր, հաստատուած էր եւ երկրագործութեամբ կը զբաղէր, խաղողի այգիներ, գարիի եւ հացահատիկի մշակում, մետաղագործութիւն եւ արհեստներ, այսինքն քաղաքակրթութեան տէ՛ր էր:

«Գերմանացի բազմամիլիոնատէր, արկածախնդիր, հնագէտ Հէյնրիխ Շլէյման (Heinrich Schliemann, 1822-1890), որ ծանօթ է իբրեւ հիմնադիրը այժմու հնագիտութեան եւ Տրովադայի (Troy) հնութիւնները գտնողը (4), գրած է. «Ամբողջ Եւրոպայի մշակոյթը ինքզինք ժառանգորդը կը նկատէ հնադարեան յունական եւ հռոմէական քաղաքակրթութիւններուն` առանց գիտակցելու, որ այդ երկուքը իրենց կարգին գոյացած են հնադարեան հայկական քաղաքակրթութենէն» (5):

«Միջագետքի քաղաքակրթութիւնը իր սկիզբը կ՛առնէ Հայաստանէն» խորագիրով «Փանարմինեան.նեթ»-ի 2 յուլիս 2010-ի յօդուածը կ՛ըսէ. «(Երեւանի, Հրազդանի ափին*) Շէնգաւիթի պեղումներու ընթացքին յայտնաբերուած եզակի հնութիւնները կը հաստատեն, որ Հայաստանը մետաղագործութեան, ոսկերչութեան, գինեգործութեան ու ձիաբուծութեան հայրենիքն է: Ամէն ինչ կ՛ապացուցէ, որ Ք.Ա. 4-3 հազար տարի առաջ Հայաստանը զարգացած պետութիւն եղած է, բացառիկ մշակոյթի տէր: Նման եզրակացութեան յանգած է այդ հինաւուրց բնակատեղին ուսումնասիրող հայ-ամերիկեան հնագիտական գիտարշաւախումբը»:

«Օրինակ, Շէնգաւիթի տարածքին յայտնաբերուած ապակեայ ուլունքները իրենց որակով կը գերազանցեն Եգիպտոսի մէջ յայտնաբերուածները: Իսկ ձիերու ոսկորներու քանակը գերազանցած է հնագէտներուն բոլոր ակնկալիքները: Գերմանացի հնակենդանաբան Հանս Փիթըր Ուորթմանը յայտարարած է, որ այդ քանակութեամբ ձիերու ոսկորներ չէ տեսած ամբողջ Հին Արեւելքի մէջ: Արհեստանոցներուն մէջ յայտնաբերուած են մեծ քանակութեամբ քարէ գործիքներ, իսկ պղնձագործութեան հետքերը կը փաստեն, որ Հայաստանի մէջ կանոնաւոր պրոնզի արտադրութիւն կար», ըսած է հնագէտ Յակոբ Սիմոնեանը` աւելցնելով, որ` «Այս միայն սկիզբն է: Տակաւին բազում անակնկալներ կը սպասեն մեզի» :

Փենսիլվանիոյ համալսարանի դասախօս Միշէլ Ռոտման յայտարարեց, որ ամէն ինչ կը վկայէ, որ մօտաւորապէս Ք.Ա. 3-րդ հազարամեակին Շէնգաւիթի մշակոյթը տարածուեցաւ հին աշխարհին մէջ: «Այն, ինչ որ Միջագետքի մէջ, կրնային ընել, Հայաստանէն եկած է: Հայաստանն է հին աշխարհի քաղաքակրթութիւններու խճանկարին բացակայող տարրը: Շէնգաւիթը ամբողջացուց այն բոլոր թերի օղակները, որոնք կը պակսէին Միջագետքի հին մշակոյթը ուսումնասիրելու ժամանակ», ըսած է ան (6), (7):

Հայաստանը աշխարհի հնագոյն քաղաքակրթութիւններու օրրանը ըլլալու բոլոր տուեալները ունի` առանց շինծու ու կեղծ ապացոյցներու: Այս ճշմարտութիւնը նախ մենք` հայերս պէտք է գիտնանք եւ այդպէս ներկայանանք աշխարհին:

Շումերական սեպագիր արձանագրութիւններուն մէջ, Ք.Ա. 28-էն 27-րդ դար, Հայաստանը կոչած են Արատտա, որ Արարատ լերան անուան հետ առնչուած է:

Արատտան կը նշուի իբրեւ որոշ չափի զարգացում ունեցող պետական համակարգ, ուր նշուած են տնտեսական բնագաւառի պաշտօնեաներ` հարկահաւաքներ եւ վերակացուներ: Արձանագրութիւններ կան Արատտայի եւ Շումերի տնտեսական յարաբերութիւններուն մասին:

Արատտացիները հացահատիկ եւ այլ երկրագործական ապրանքներ ներածած եւ փոխարէնը մետաղներ ու թանկարժէք քարեր արտածած են: Հարաւ ուղարկած են նաեւ շինարարական նիւթեր` «լեռնային քարեր»: Արատտայէն ճարտարապետներ Շումեր կ՛երթային այնտեղ մեծ շինութիւններ կառուցելու համար: Արատտայի հովանաւոր չաստուածը Հայկն էր, որ իմաստութեան եւ ջուրերու չաստուած Հայայի որդին էր:

Շումերի մէջ, իբրեւ փոխադրամիջոց` կ՛օգտագործէին էշեր, Արատտայի մէջ` ձիեր: Շնորհիւ ձիերու գործածութեան` տնտեսութեան եւ ռազմարուեստին մէջ Արատտան մեծ յառաջդիմութիւն ձեռք բերած էր: Շումերական բնագիրները լայն տեղեկութիւններ կը պահեն Արատտայի բանակին եւ պարսպապատ մայրաքաղաքին մասին:

Օրինակներէն մէկը. շումերական բանակը կը պաշարէ Արատտայի համանուն մայրաքաղաքը, սակայն մէկ տարի պաշարելով` չի կրնար գրաւել զայն: Այսպէս, «Քաղաքէն նետեր կը տեղային, ինչպէս անձրեւը` ամպերէն, պարսատիկներու քարերը անձրեւի կաթիլներու նման Արատտայի պարիսպներէն կը թափէին ամբողջ տարին, աղմկող սուլոցով: Օրերը կ՛անցնէին, ամիսները` կ՛երկարէին, տարին այսպէս բոլորեց ամբողջ շրջան մը»®

Արատտայի մասին կարեւորագոյն տեղեկութիւններէն մէկն է սեփական լեզուի եւ գիրի գործածութեան մասին նշումը, որ ապացուցուած է նաեւ Հայկական Լեռնաշխարհէն յայտնաբերուած Ք.Ա. 4-էն 3-րդ հազարամեակի մեհենագիր արձանագրութիւններով, որոնք տակաւին վերծանուած չեն, կարելի չէ եղած կարդալ (9):

Հայաստանը տարբեր ժամանակներու եւ տարբեր պատմական վաղեմի արձանագրութիւններու մէջ կոչուած է Արատտա, Արմի, Արմանում, Թեգարամա (թեգ, որ կը նշանակէ տուն եւ արամա, որ Արամ-արմէն ժողովուրդին անունը) կամ ԹիլԳարիմու` Թորգոմի տուն , Արմանի, Հայասա, Նայիրի, Արարատեան թագաւորութիւն (Ուրարտու), Արմէ-Շուպրիա, Արմենիա:

Արագածոտնի Փարպի գիւղին մօտ 2010-ին կատարուած պեղումներուն ընթացքին յայտնաբերուեցաւ ամենահին զոհաբերուած ձիու աճիւններ: Գերեզմանը կը պատկանի Ք.Ա. 25-26 դարուն: Յուղարկաւորութեան այս վայրը կը վկայէ Հայաստանի ձիաբուծութեան հնագոյն աւանդութեան մասին (10):

1950-ական տարիներուն Սեւանայ լիճին մակարդակի անկումին պատճառով լիճին հիւսիս-արեւմտեան ափին գտնուող Լճաշէն գիւղին մօտակայքը յայտնաբերուեցան Ք.Ա. չորրորդ եւ երրորդ հազարամեակին պատկանող բնակավայրեր, 15 բլուրներու վրայ տարածուող բերդ-ամրոցներ ու առանձին կոթողներ: Ուշագրաւ է այնտեղ շուրջ 100 x 800 մեթր տարածութեամբ շուրջ 800 դամբարանով դաշտը, հարուստ` թանկագին հնագիտական պարունակութեամբ:

Յատկապէս բացառիկ արժէք կը ներկայացնեն դամբարաններէն յայտնաբերուած 8 տարբեր տեսակի, լաւ պահպանուած ձիաքարշ 20 դիակառք սայլերը, որոնք պատկանած են Ք.Ա. երկրորդ հազարամեակի բնիկ երեւելիներուն, եւ անոնց հետ թաղուած են այլ արտակարգ արժէքաւոր գոյքերու հետ` պրոնզեայ եւ ոսկեզօծ զարդեր, իրեր, խեցեղէն եւ այլն:

Հնութիւնները ցոյց կու տան, որ սայլագործ վարպետները մասնագիտական ոճով տիրապետած են փայտի յատկութիւններուն եւ արուեստին ու սայլի տարբեր մասեր` անիւները, սռնակը, առեղը, լուծը, թափքի (սայլի մարմին) նախշերով տախտակները պատրաստած են տարբեր ծառատեսակներէ` կաղնի, թեղի, կարմիր մայրի, որոնք այն ժամանակ աճած են Սեւանի աւազանի շրջանին մէջ: Սայլի այդ տեսակները դարեր ու հազարամեակներ շարունակ գործածուած են Հայկական Լեռնաշխարհին մէջ: Լճաշէնէն պեղուած ձիաքարշ ռազմակառքերն ու սայլերը, ինչպէս նաեւ բազմաթիւ հնագիտական նիւթերը Հայաստանի պատմութեան թանգարանին համաշխարհային չափանիշով հազուագիւտ զարդերէն են:

Լճաշէնի դամբարաններէն պեղուած աճիւններուն` մարդկային ոսկորներուն վրայ ծինային քննութիւններ կատարուեցան` բաղդատելով զանոնք Հայաստանի այժմու բնակչութեան ոսկորներու նմուշներուն հետ: Քննութիւնը կը կատարուի 0-1 աստիճան չափանիշով, ուր 0-100 տոկոս նոյն նախնիներուն պատկանիլը կը յայտնէ, իսկ 1-ը` բացարձակ կապ չունենալը: Հետազօտութեան արդիւնքը 0,0071 էր, որ կը փաստէ, թէ այժմու հայութիւնը 99,29 տոկոս համեմատութեամբ, առնուազն 5000 տարի է Հայաստան աշխարհին բնիկ է, տես` «Հայաստանի առեղծուածները – Լճաշէն-ստորջրեայ գաղտնիքներ» տեսանիւթը (11), (12), (13):

Հայրենի վեցերորդ դասարանի Հայոց պատմութեան դասագիրքի ներածականէն հատուածով մը կ՛աւարտեմ. «Համոզուած ենք, որ ծանօթանալով հայոց պատմութեան հերոսական էջերուն` ձեզմէ իւրաքանչիւրը անսահման սիրով կը լեցուի դէպի հայոց աշխարհը, կը համակուի հպարտութեան զգացումով եւ վաղը կը դառնայ մեր երկրի իսկական քաղաքացին ու իր ծնողներուն արժանի փոխարինողը» (8):

