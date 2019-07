Համազգայինի «Բարսեղ Կանաչեան» Երաժշտական Քոլեճի 2018-2019 Կրթական Տարեշրջանի Ամավերջի Հանդէս Ու Վկայականաց Բաշխում

Երէկ` ուրբաթ, 5 յուլիս 2019-ին, երեկոյեան ժամը 8:00-ին, Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Նարեկ արքեպիսկոպոսի հովանաւորութեամբ, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ տեղի ունեցան Համազգայինի «Բարսեղ Կանաչեան» երաժշտական քոլեճի 2018-2019 կրթական տարեշրջանի ամակերջի հանդէսն ու վկայականաց բաշխումը:

Հանդիսութիւնը ընթացք առաւ Լիբանանի ու Հայաստանի քայլերգներուն ունկնդրութեամբ, որմէ ետք ողջոյնի խօսքով հանդէս եկաւ Համազգայինի գեղարուեստի դպրոցներու տնօրէն Թամար Սնապեան-Սուրճեան: Ան ըսաւ, թէ այսօր աւելի քան 35 տարուան վաստակով Լիբանանի միակ հայալեզու երաժշտական հաստատութեան` Համազգայինի «Բարսեղ Կանաչեան» երաժշտական քոլեճի տօնն է: Տօն է տեսնել քոլեճի շրջանաւարտները բեմին վրայ, տօն է, որովհետեւ անոնք յաջողած են մշակոյթի շուրջ խմբուիլ: Ան նշեց, որ Համազգայինի կրթօճախը, հաւատարիմ իր առաքելութեան, կը շարունակէ նաւարկել մշակոյթի անծայրածիր ովկիանոսին մէջ` ի գին մեծ զոհողութիւններու: Տնօրէնութիւն, խնամակալութիւն, Շրջանային վարչութիւն, ուսուցչական կազմ եւ պաշտօնէութիւն կը հաւատան, որ «Բարսեղ Կանաչեան» երաժշտանոցի աշակերտները արժանի են բոլորին անմիջական գուրգուրանքին: Խօսքի աւարտին ան յայտնեց, որ այսօր հպարտ են շրջանաւարտներու ծնողները եւ երաժշտական քոլեճի անձնակազմը, որոնք կրցած են մղել պատանիները եւ երիտասարդները դէպի արուեստ ու երաժշտութիւն:

Այնուհետեւ Անժելա Պուճիքեան դաշնակով ներկայացուց Շոփենի «Nocturne Op. Posth., No. 21», իսկ Ժորժ Մանուկեան մեկնաբանեց Թոսթիի «Good Bye!» երգը, ապա Նինա-Ռիթա Պէօյիւքեան դաշնակով ներկայացուց Շոփենի «Nocturne Op. 72, No. 1»:

Սրտի խօսքով հանդէս եկաւ Երեւանի Կոմիտասի անուան պետական երաժշտանոցի նախագահի ներկայացուցիչ փրոֆ. Սերկէյ Քեչէկ: Ան ըսաւ, թէ Երեւանի Կոմիտասի անուան պետական երաժշտանոցը պայմանագիրը վերանորոգած է Համազգայինի «Բարսեղ Կանաչեան» երաժշտական քոլեճին հետ: Ըստ պայմանագիրին, քոլեճը աւարտող աշակերտները կարելիութիւն կ՛ունենան իրենց երաժշտական ուսումը շարունակելու Երեւանի Կոմիտասի անուան պետական երաժշտանոցին մէջ: Ան ըսաւ նաեւ, որ պայմանագիրը կարելիութիւն կու տայ նաեւ նոր շփումներ ունենալու, միացեալ համերգներ եւ աշակերտական այցելութիւններ կազմակերպելու:

Խօսքի աւարտին ան շնորհաւորեց բոլոր շրջանաւարտները եւ անոնց մաղթեց մեծ նուաճումներ երաժշտական կեանքին մէջ:

Դաշնակով ելոյթ ունեցան Արին Մարգարեանը Շոփեն «Necturne Op. 9, No. 1», Լոռի Թոքաճեանը` Շոփեն «Nocturne Op. 15, No. 3» եւ Լիւսի Գռուզեանը` Խաչատուրեան «Toccata»:

Սրտի խօսքով հանդէս եկաւ «Բ. Կանաչեան» երաժշտական քոլեճի տնօրէն Վահրամ Էմմիեան: Ան ըսաւ, թէ այս տարեշրջանին մեր ուսանողներուն թիւն էր 336` 200-ը Պուրճ Համուտի «Լեւոն Շանթ» կեդրոնին մէջ եւ 136-ը` Մզհերի «Ժիրայր եւ Ցոլինէ Խաչատուրեան» կեդրոնին մէջ: Երաժշտական քոլեճի տնօրէնութիւնը, քոլեճի խնամակալութեան եւ Համազգայինի Լիբանանի Շրջանային վարչութեան հետ համախորհուրդ, նախանձախնդիր պիտի մնայ իր յառաջադէմ ուսանողներուն այդ առիթի ընծայման, եւ յառաջիկայ տարեշրջանին կարկինը աւելի լայն բանալով պիտի չբաւարարուի միայն Հայաստանի մէջ կազմակերպուող միջազգային մրցանքներուն մասնակցութեամբ, այլ նկատի պիտի ունենայ նաեւ եւրոպական ցամաքամասին վրայ կազմակերպուող մրցանքներու մասնակցութեան կարելիութիւնը:

Ան յայտնեց, որ տնօրէնութիւնը քոլեճի աշակերտութիւնը յաւելեալ աշխատանքի մղելու համար յառաջիկայ տարեշրջանին նաեւ պիտի կազմակերպէ ներքին մրցանքներ` բոլոր նուագարաններուն եւ աշակերտներուն համար անխտիր: Մրցանքներ, որոնք ոչ թէ պիտի խանգարեն կրթական ծրագիրը, այլ պիտի ամրապնդեն զայն եւ պիտի բարելաւեն իւրաքանչիւր աշակերտի քննութիւններու արդիւնքը:

Ապա Էմմիեան խօսքը ուղղելով շրջանաւարտներուն ըսաւ. «Դուք հոս հասաք շնորհիւ ձեր աշխատանքին, սակայն նաեւ շնորհիւ ձեր ծնողներուն զոհողութեան եւ ձեր ներկայի ու անցեալի ուսուցիչներուն ջանքերուն, որոնց այսօր ձեր անունով շնորհակալութիւն կը յայտնենք ու կը գնահատենք անոնց հազարումէկ զոհողութիւններն ու քրտնաջան աշխատանքը: Դուք արդէն ունիք լաւը վատէն զանազանելու գիտելիքն ու մշակուած ճաշակը: Այժմ կոչուած էք տեսնելու, գնահատելու ամէն ինչ որ բարի է ու գեղեցիկ, ամէն ինչ, որ կ’ազնուացնէ մարդու հոգին ու կը հարստացնէ անոր հոգեմտաւոր աշխարհը: Այլ խօսքով` այն ամէնը, որ հասարակ մարդը կը վերածէ գլխագիր մարդու: Երաժշտութիւնը նեղութեան պահերուն դեղ է, վէրքերու ամոքիչ, ատիկա հաստատող բազմաթիւ գիտական փաստեր գոյութիւն ունին, ատիկա նաեւ յստակօրէն կ՛երեւի երաժիշտ Դաւիթ մարգարէի եւ Սաւուղի աստուածաշնչեան դրուագին մէջ: Երաժշտութիւնը նաեւ ուրախութեան, սիրոյ եւ հոգեկան գոհունակութեան արտայայտութիւն մըն է, որ խունկի մը նման կը բարձրանայ եւ կը թակէ երկինքի եւ յաւիտենականի դուռը»:

Ապա Արի Տաքէսեան կիթառով ներկայացուց Բականինի «Grand Sonata in A major»-ը, Վերոնա Ռուսիալեան դաշնակով ներկայացուց Ռախմանինովի «Prelude C sharp minor Op. 3, No. 2»-ը, եւ Կարօ Գրիգորեան դաշնակով Պեթհովեն-ի «Sonata No. 23, Op. 57 “Appassionata” 3rd mvt. Allegro Ma Non Troppo»-ը:

Այնուհետեւ տեղի ունեցաւ վկայականաց բաշխում, որմէ ետք Լիբանանի հայոց թեմի քարոզիչ Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեան օրհնութեան խօսքով հանդէս եկաւ: Ան ըսաւ, թէ ասիկա հպարտանքի եւ ուրախութեան պահ է, որովհետեւ սրտի խօսքը եւ պատգամը արդէն իսկ շրջանաւարտները իրենց նուագակցութեամբ տուին ներկաներուն: Երաժշտութիւններուն դիմաց ոչ մէկ սրտի խօսք կարելի է արտասանել, որովհետեւ իւրաքանչիւրին հոգիները եւ միտքերը պայծառացած եւ լուսաւորուած են:

Ան ըսաւ, թէ լիբանանահայութեան կեանքին մէջ մշակութային նման ձեռնարկի ներկայ կը գտնուինք, իսկապէս կ՛ուրախանանք տեսնելով մեր հայ երաժիշտները, ապագայի հայ մշակոյթի պահապանները, որոնք Համազգայինի ճամբով այսօր կը սնուին` ծառայելու մեր ժողովուրդի կեանքին: «Այսօր Համազգայինը լիբանանահայ երիտասարդներու կեանքին մէջ խաղաղութեան իշխան պատրաստող քոլեճ է: Այսօր շջանաւարտները խաղաղութիւն բաժնեցին ներկաներուն, որպէսզի այդ խաղաղութիւնը իրենց կեանքին մէջ իրենց ծնողներուն հետ վայելեն», ըսաւ ան, ապա եզրափակեց. «Կը խոնարհիմ իւրաքանչիւր շրջանաւարտի առջեւ` շնորհակալութիւն յայտնելով, որ այսօր ներկաները կտրեցին աշխարհի հոգերէն, մտահոգութիւններէն եւ յանձնեցին խաղաղութեան գիրկը»:

Հանդիսութիւնը վերջ գտաւ պահպանիչով, որմէ ետք շրջանաւարտները ընդունեցին շնորհաւորանքներ:

10-րդ դասարանի վկայական ստացան, դաշնակ` Գռուզեան Լիւսի, Գրիգորեան Կարօ, Թոքաճեան Լոռի, Մարգարեան Արին, Պէօյիւքեան Նինա-Ռիթա, Պուճիքեան Անժելա, Ռուսիալեան Վերոնա, կիթառ` Տաքէսեան Արի, ձայնամարզութիւն` Մանուկեան Ժորժ:

7-րդ դասարանի վկայական ստացան, դաշնակ` Այնթապլեան Նանար, Աթալլա Էսթել, Ժալըֆեան Կլորիա, Սալլում Ռիքարտօ, Սալլում Ռիթա, Մարգարեան Վանայ, Սալորեան Նարէ, Սարգիսեան Գեղամ, Քէշիշեան Նարեկ, կիթառ` Տապաղեան Ալեքս, Սալորեան Անժելա, ջութակ` Տահեր Էմմա, Լահհամ Ժոյա, Եղիայեան Յարութ, Մազաքեան Արազ, Շամահեան Յարութ, Սուսանի Տարօն, սրինգ` Սլիխանեան Շողակաթ: